Манчини: «Мы слишком легко теряли мяч»

Наставник «Интера» Роберто Манчини в эфире Sky прокомментировал ничью 2:2 с «Наполи» в 26-м туре Серии А.
- Мы играли против очень сильного соперника в гостях, поэтому не могли рассчитывать на то, что будем в этой игре доминировать. Наша проблема заключалась в том, что мы слишком легко теряли мяч и «Наполи» ждал этих эпизодов. Однако если не считать таких потерь, то игра моей команды мне понравилась. Нам нужно помнить, что если сидеть в обороне, то обязательно пропустишь. Поэтому нужно не забывать идти вперед и атаковать.
- Мы играли против очень сильного соперника в гостях, поэтому не могли рассчитывать на то, что будем в этой игре доминировать. Наша проблема заключалась в том, что мы слишком легко теряли мяч и «Наполи» ждал этих эпизодов. Однако если не считать таких потерь, то игра моей команды мне понравилась. Нам нужно помнить, что если сидеть в обороне, то обязательно пропустишь. Поэтому нужно не забывать идти вперед и атаковать.