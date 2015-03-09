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Манчини: «Мы слишком легко теряли мяч»

09 марта 2015, 10:44
 Наставник «Интера» Роберто Манчини в эфире Sky прокомментировал ничью 2:2 с «Наполи» в 26-м туре Серии А.

- Мы играли против очень сильного соперника в гостях, поэтому не могли рассчитывать на то, что будем в этой игре доминировать. Наша проблема заключалась в том, что мы слишком легко теряли мяч и «Наполи» ждал этих эпизодов. Однако если не считать таких потерь, то игра моей команды мне понравилась. Нам нужно помнить, что если сидеть в обороне, то обязательно пропустишь. Поэтому нужно не забывать идти вперед и атаковать.
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