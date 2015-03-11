Паулу Соуза: «Порту» был попросту лучше"

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11 марта 2015, 10:14

Главный тренер «Базеля» дал интервью после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».



- Разочарован результатом, но горжусь тем, как мы провели сезон в Лиге чемпионов. Сегодня мы были далеки от своей лучшей игры. Соперник превзошел нас на обеих сторонах поля. Хочу поздравить коллегу, его команду и клуб. Мастерства «Порту» не занимать. Мы могли забить в конце первого тайма, но упустили возможность, и соперник переиграл нас. Теперь надо завершить сезон на мажорной ноте, чтобы в следующий раз снова играть в этом турнире.



Нам не хватало свободного пространства для игры в короткий пас, так как соперник играл очень плотно. Я люблю футбол, и мне хотелось, чтобы моя команда действовала напористо. Но мы не смогли показать свою лучшую игру ни в одном из двух матчей. Мы были далеки от того уровня, который демонстрировали в октябре, ноябре и декабре. Если бы мы сыграли так, как тогда, результат был бы другим. Ребята разочарованы: никто не любит проигрывать. Мы все время трудимся ради побед, но на этот раз соперник был попросту лучше.