Луческу: "Мои поздравления «Баварии»

12 марта 2015, 10:17

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал итоги противостояния с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.



- Мои поздравления «Баварии». Мы не смогли придерживаться плана на игру после красной карточки в начале матча. И все же «Шахтер» проиграл по тем параметрам, по которым «Бавария» на самом деле была сильнее нас: в характере, тактике и единоборствах. Поединок закончился после третьего гола. Срна покинул поле, и ему оказывали помощь, а немцы забили в третий раз.



Нельзя играть в меньшинстве и так легко терять мячи. Соперник трижды забил нам на контратаках! Такого не должно было случиться. Нам нужно было играть более компактно. Оправдания нам нет. Грустно, что мы проиграли с таким счетом.