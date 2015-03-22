Васкес: «Горжусь вызовом в сборную Италии»

Атакующий хавбек «Палермо» Франко Васкес прокомментировал свой первый вызов в ряды сборной Италии.
- Я по-настоящему рад этому событию и сделаю все возможное, чтобы с честью защищать цвета сборной Италии. Я горжусь этим вызовом и хочу поблагодарить партнеров по команде, без поддержки которых этого бы не случилось.
- Я по-настоящему рад этому событию и сделаю все возможное, чтобы с честью защищать цвета сборной Италии. Я горжусь этим вызовом и хочу поблагодарить партнеров по команде, без поддержки которых этого бы не случилось.