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В США вместо гимна Сальвадора перед матчем был включен гимн Острова Мэн

29 марта 2015, 21:21
 Перед товарищеским матчем между Сальвадором и Аргентиной, который прошел вчера ночью в США, случился конфуз.

В тот момент, когда должен был зазвучать гимн Сальвадора, на стадионе «ФедЭкс Филд» внезапно включили национальный гимн Острова Мэн.

Игроки сборной Сальвадора были явно не в восторге от этого происшествия — уже спустя несколько секунд после начала чужого гимна на их лицах появилось откровенное недоумение. Были крайне разочарованы и многочисленные фанаты сальвадорской команды, которые встретили гимн Острова Мэн оглушительным свистом.
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Перевод с dailymail.co.uk Автор: Дмитрий Герасимов
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