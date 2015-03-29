В США вместо гимна Сальвадора перед матчем был включен гимн Острова Мэн

Перед товарищеским матчем между Сальвадором и Аргентиной, который прошел вчера ночью в США, случился конфуз.
В тот момент, когда должен был зазвучать гимн Сальвадора, на стадионе «ФедЭкс Филд» внезапно включили национальный гимн Острова Мэн.
Игроки сборной Сальвадора были явно не в восторге от этого происшествия — уже спустя несколько секунд после начала чужого гимна на их лицах появилось откровенное недоумение. Были крайне разочарованы и многочисленные фанаты сальвадорской команды, которые встретили гимн Острова Мэн оглушительным свистом.
В тот момент, когда должен был зазвучать гимн Сальвадора, на стадионе «ФедЭкс Филд» внезапно включили национальный гимн Острова Мэн.
Игроки сборной Сальвадора были явно не в восторге от этого происшествия — уже спустя несколько секунд после начала чужого гимна на их лицах появилось откровенное недоумение. Были крайне разочарованы и многочисленные фанаты сальвадорской команды, которые встретили гимн Острова Мэн оглушительным свистом.