В США вместо гимна Сальвадора перед матчем был включен гимн Острова Мэн

«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура

«Ньюкасл Юнайтед» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура