Гивен: «Было очень важно зацепить какие-то очки»

Вратарь сборной Ирландии Шей Гивен прокомментировал ничью 1:1 с Польшей в отборочном матче к Евро-2016.
- Мы, конечно, недовольны своей игрой в первом тайме, но проявили характер во втором и заслужили ответный гол. Он был забит в концовке, но у нас и до того были хорошие моменты. После перерыва забить могли только мы. С учетом сценария матча, эта ничья дорогого стоит. Группа у нас очень сложная. Возможно, с самым высоким уровнем конкуренции, так что это очко нам в итоге может пригодиться. Надеюсь, оно поможет нам выйти в финальную стадию. Игра во втором тайме против сильной сборной нас обнадеживает. Было очень важно зацепить сегодня какие-то очки. Лучше бы три, но если не можешь выиграть, то надо хотя бы не проиграть.
- Мы, конечно, недовольны своей игрой в первом тайме, но проявили характер во втором и заслужили ответный гол. Он был забит в концовке, но у нас и до того были хорошие моменты. После перерыва забить могли только мы. С учетом сценария матча, эта ничья дорогого стоит. Группа у нас очень сложная. Возможно, с самым высоким уровнем конкуренции, так что это очко нам в итоге может пригодиться. Надеюсь, оно поможет нам выйти в финальную стадию. Игра во втором тайме против сильной сборной нас обнадеживает. Было очень важно зацепить сегодня какие-то очки. Лучше бы три, но если не можешь выиграть, то надо хотя бы не проиграть.