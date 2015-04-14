Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИталия. Серия А 2014/2015

Ругани: «Готов остаться в „Эмполи“, если „Ювентус“ считает, что я еще не готов»

14 апреля 2015, 23:53
 20-летний защитник «Эмполи» Даниэле Ругани, права на которого принадлежат «Ювентусу», отметил, что готов задержаться в своей нынешней команде и на следующий сезон.

- Рано говорить о моем будущем, пока я ничего точно не знаю. Я бы с удовольствием остался в «Эмполи» и даже бы настаивал на этом, если «Ювентус» считает, что еще для него не готов. Мне нравится в «Эмполи», и я полагаю, что это идеальная команда, чтобы продолжать мой рост.
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Россия запросила экстрадицию Квинси Промеса из ОАЭ
29 марта
Промеса побрили налысо в тюрьме. В камере Квинси находятся 20 заключённых
29 марта
Роналду пришёл в ярость после поражения Португалии от Словении
27 марта
СлухиСтало известно, вокруг какого игрока Рэтклифф хочет строить команду в МЮ
27 марта
Экс-игрок «Реала» развёлся с женой, сделав тест ДНК на отцовство
24 марта
Впервые с 2007 года за сборную Португалии под 7-м номером сыграл не Роналду
23 марта
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 