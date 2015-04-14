Ругани: «Готов остаться в „Эмполи“, если „Ювентус“ считает, что я еще не готов»

20-летний защитник «Эмполи» Даниэле Ругани, права на которого принадлежат «Ювентусу», отметил, что готов задержаться в своей нынешней команде и на следующий сезон.
- Рано говорить о моем будущем, пока я ничего точно не знаю. Я бы с удовольствием остался в «Эмполи» и даже бы настаивал на этом, если «Ювентус» считает, что еще для него не готов. Мне нравится в «Эмполи», и я полагаю, что это идеальная команда, чтобы продолжать мой рост.
- Рано говорить о моем будущем, пока я ничего точно не знаю. Я бы с удовольствием остался в «Эмполи» и даже бы настаивал на этом, если «Ювентус» считает, что еще для него не готов. Мне нравится в «Эмполи», и я полагаю, что это идеальная команда, чтобы продолжать мой рост.