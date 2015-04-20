Бендтнер пропустил игру с «Шальке» из-за опоздания на тренировку

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20 апреля 2015, 18:34

Нападающий не попал в заявку «Вольфсбурга» на вчерашний матч с «Шальке» из-за опоздания на тренировку, сообщил спортивный директор «волков» Клаус Аллофс.



«Никлас должен был сыграть с „Шальке“ с первых минут, но наша тренировка, очевидно, началась раньше, чем он думал. Узнать время начала занятия — элементарное дело, и в Вольфсбурге нет особых проблем с автомобильными пробками».