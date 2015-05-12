Карвахаль: «Мы должны побеждать»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль готовится к ответному матчу с «Ювентусом».
- В таких матчах сразу фокусируешься на игре, на битве 11 на 11. В среду мы почувствуем теплоту наших болельщиков, которые наверняка станут 12-м игроком на поле.
Мы должны побеждать. Лишь это имеет значение. Нам надо сохранять хладнокровие и терпение, не паниковать. Матч длится 90 минут. Нам надо постараться сделать так, чтобы это время шло очень медленно для «Юве». Надо оставить соперника без мяча, чтобы у итальянцев возникли трудности.
Мы все знаем Карима. Он фантастический игрок. Бензема здорово нам помагает, и я надеюсь, что к среде он будет в строю. Если тренер решит, что Карим готов играть, он без сомнений станет важной фигурой на поле.
- В таких матчах сразу фокусируешься на игре, на битве 11 на 11. В среду мы почувствуем теплоту наших болельщиков, которые наверняка станут 12-м игроком на поле.
Мы должны побеждать. Лишь это имеет значение. Нам надо сохранять хладнокровие и терпение, не паниковать. Матч длится 90 минут. Нам надо постараться сделать так, чтобы это время шло очень медленно для «Юве». Надо оставить соперника без мяча, чтобы у итальянцев возникли трудности.
Мы все знаем Карима. Он фантастический игрок. Бензема здорово нам помагает, и я надеюсь, что к среде он будет в строю. Если тренер решит, что Карим готов играть, он без сомнений станет важной фигурой на поле.