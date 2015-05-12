Карвахаль: «Мы должны побеждать»

Сэйвы Максименко и финты Крала спасли «Спартак». «Зенит» нанёс 22 удара и не победил Ух, какой матч сыграли в Москве! «Соккер.ру» — о разных таймах и нереализованных

Кутепов и Джанаев — по 3.5 за ошибки, Соболев — 6.5 за гол и симуляцию. Оценки после Швеции Соболев забил в дебютном матче за сборную России, но наша команда проиграла.

ЦСКА встретится с Адвокатом и сыграет в дерби для Влашича, Каррера против обидчиков «Спартака» ​Экспресс-анализ только что сформированных групп Лиги Европы — на «Соккер.ру».

От Яшина до Буффона. «Команда мечты» вместо «Золотого мяча»-2020 France Football предлагает собрать лучших из лучших за всю футбольную историю.