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Касилья: «Не понимаю, почему свистят в адрес Касильяса»

14 мая 2015, 18:30
 Вратарь «Эспаньола» Кико Касилья перед матчем Ла Лиги против «Реала» заступился за своего коллегу по амплуа Икера Касильяса, которого в последнее время постоянно освистывают фанаты «сливочных».

- Я не понимаю, почему свистят в адрес Касильяса. Просто не укладывается в голове, как можно освистывать такого игрока. Это проявление неуважения к футболисту, который уже многое дал клубу и продолжает помогать ему.
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