Касилья: «Не понимаю, почему свистят в адрес Касильяса»

Вратарь «Эспаньола» Кико Касилья перед матчем Ла Лиги против «Реала» заступился за своего коллегу по амплуа Икера Касильяса, которого в последнее время постоянно освистывают фанаты «сливочных».
- Я не понимаю, почему свистят в адрес Касильяса. Просто не укладывается в голове, как можно освистывать такого игрока. Это проявление неуважения к футболисту, который уже многое дал клубу и продолжает помогать ему.
- Я не понимаю, почему свистят в адрес Касильяса. Просто не укладывается в голове, как можно освистывать такого игрока. Это проявление неуважения к футболисту, который уже многое дал клубу и продолжает помогать ему.