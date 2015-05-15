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«Тоттенхэм» не собирается летом продавать Кейна

15 мая 2015, 14:08
«Тоттенхэм» намерен летом воспрепятствовать уходу из команды форварда Гарри Кейна.

В последние дни молодого бомбардира начали сватать в МЮ, который якобы готов отдать за него 45 млн фунтов, однако даже за столь солидную сумму «шпоры» продать своего ведущего нападающего не готовы.

Кейн в начале этого года подписал с «Тоттенхэмом» новый долгосрочный контракт, а потому сейчас у лондонцев нет никакой необходимости торопиться с продажей игрока.
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