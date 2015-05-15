«Тоттенхэм» не собирается летом продавать Кейна

«Тоттенхэм» намерен летом воспрепятствовать уходу из команды форварда Гарри Кейна.
В последние дни молодого бомбардира начали сватать в МЮ, который якобы готов отдать за него 45 млн фунтов, однако даже за столь солидную сумму «шпоры» продать своего ведущего нападающего не готовы.
Кейн в начале этого года подписал с «Тоттенхэмом» новый долгосрочный контракт, а потому сейчас у лондонцев нет никакой необходимости торопиться с продажей игрока.
В последние дни молодого бомбардира начали сватать в МЮ, который якобы готов отдать за него 45 млн фунтов, однако даже за столь солидную сумму «шпоры» продать своего ведущего нападающего не готовы.
Кейн в начале этого года подписал с «Тоттенхэмом» новый долгосрочный контракт, а потому сейчас у лондонцев нет никакой необходимости торопиться с продажей игрока.