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Луис Энрике взял на финал Лиги чемпионов 23 игрока первой команды «Барселоны»

04 июня 2015, 19:21
 Наставник «Барселоны» Луис Энрике назвал имена футболистов, которые отправляются в Берлин на финал Лиги чемпионов против «Ювентуса». На поединок отправились 23 игрока первой команды, а также три представителя второго состава: Сампер, Мунир и Сандро.

Есть в списке и хавбек Андрес Иньеста, у которого возникли некоторые проблемы после финала Кубка Испании.

«Барселона»: Тер Штеген, Браво, Масип, Алвеш, Дуглас, Монтойя, Пике, Маскерано, Матье, Бартра, Вермален, Адриано, Альба, Бускетс, Сампер, Ракитич, Хави, Иньеста, Серхи Роберто, Рафинья, Педро, Месси, Мунир, Суарес, Сандро, Неймар.
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Все комментарии
112910415
112910415
05 июня 2015 в 20:21
есть надежда на убедительную победу
ArtNow
ArtNow ответ футболист в отставке (раскрыть)
05 июня 2015 в 12:07
Разве своей игрой Тер Штеген не заслужил этот финал? Это будет не уважительно со стороны Энрике если он поставит Браво.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
05 июня 2015 в 11:11
Луис Энрике взял на финал Лиги чемпионов 23 игрока первой команды "Барселоны"
Источник: http://soccer.ru/news/432500.shtml

Другими словами - Все! вешайтесь бьянконери! =D
футболист в отставке
футболист в отставке
05 июня 2015 в 10:36
На ворота наверно надо поставить Браво на этот матч(моё мнение). Победы Барсе!
ФАНАТ АРСЕНАЛ
ФАНАТ АРСЕНАЛ
05 июня 2015 в 10:13
ну если Барса покажет класную игру то конешно в юве нету шансов! а так за Барсу наверное
Apsny
Apsny
05 июня 2015 в 10:06
Остался день..
youarenotalone
youarenotalone ответ B o O m (раскрыть)
05 июня 2015 в 09:58
29
Воин трои
Воин трои
05 июня 2015 в 08:59
вперед за трофеем Парни
Санчо Панса
Санчо Панса
05 июня 2015 в 05:05
Кстати у Барселоны реально нет травмированных! Браво, медицинский штаб Блаугранас)
Санчо Панса
Санчо Панса
05 июня 2015 в 05:04
Это что получается, в заявке Барселоны аж 10 защитников что ли) Хотя тот же Маскерано может в опорной зоне сыграть! Я могу сразу угадать стартовый состав Блаугранас на финал ЛЧ, да и вообще это не так сложно сделать.
B o O m
B o O m
05 июня 2015 в 01:34
как бы там не редактировал редактор, всё равно не 23 игрока, а 26 уже игроков получается...с "клоном" иньесты разобрались, а куда девать остальных 3 игроков?...вычёркиваем Мунира ...далее вычёркиваем Сампера из Барселоны Б и вычёркиваем Сандро 19-летнего...и получаем как раз таки 23 игрока...

P.S. пока пост кляпал, заметил, что читал между строк...написано 23 игрока основы и 3 игрока из дубля...выходит, что опечатка была только с Иньестой и ещё с кем-то, раз кто-то там 28 посчитал игроков)
Диньо
Диньо
05 июня 2015 в 00:49
За Барсу!!! За победу!!!
9 Batistuta 9
9 Batistuta 9
05 июня 2015 в 00:16
Барса вперед!
elvira020473
elvira020473 ответ ALBA-BARSELONA (раскрыть)
05 июня 2015 в 00:04
взяли, чтобы сразу вручить всем кубок и медали
ALBA-BARSELONA
ALBA-BARSELONA ответ B o O m (раскрыть)
04 июня 2015 в 23:53
Дима Герасимов вычеркнул одного игрока после моего поста,а именно Алексиса Санчеса,поэтому стало 27
B o O m
B o O m ответ KyLe2712 (раскрыть)
04 июня 2015 в 23:41
по-моему был ещё Иньеста, может в дубле, однофамилец))...
B o O m
B o O m ответ ALBA-BARSELONA (раскрыть)
04 июня 2015 в 23:39
учись считать, пока не налетели розовые и назвали тебя неграмотным)...здесь 27 игроков...ты наверное Серхи Роберто за двоих посчитал))
Блоссия
Блоссия
04 июня 2015 в 22:37
Пожелаю победы.
КПР
КПР
04 июня 2015 в 22:36
Посуществу вся колода.
fan fytbola
fan fytbola ответ ALBA-BARSELONA (раскрыть)
04 июня 2015 в 22:25
++++
ALBA-BARSELONA
ALBA-BARSELONA
04 июня 2015 в 22:16
Почему тогда написали тут 28 имён непонятно
KyLe2712
KyLe2712
04 июня 2015 в 22:08
Почему здесь две Иньесты? Брат-близнец? Или клон?
WhiteLuckyBuster
WhiteLuckyBuster
04 июня 2015 в 22:07
состав вполне угадывается,главное чтобы с ударным трио ничего не случилось
multiscan
multiscan
04 июня 2015 в 21:56
Думаю, что "Юве" против "Барсы" не потянет.
Майкл59ru
Майкл59ru
04 июня 2015 в 21:13
Все лучшие в строю. Победа уже близка!
sir_Alex
sir_Alex
04 июня 2015 в 21:07
Геройские парни
Vector
Vector ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
04 июня 2015 в 21:02
Тссс... тут 23 игрока... Большой Брат всегда прав!
дурман
дурман
04 июня 2015 в 21:01
Ну что ж удачи каталонцы Жду от вас требл. Надеюсь вы справитесь, хоть и будет тяжело
Победитель1945
Победитель1945
04 июня 2015 в 21:01
Наверное с Иньестой на пару его папа поехал в Берлин???
Vladimir 808
Vladimir 808
04 июня 2015 в 21:00
Удачи вам, парни!!! Возвращайтесь с ушастым!!!
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