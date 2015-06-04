Луис Энрике взял на финал Лиги чемпионов 23 игрока первой команды «Барселоны»

Яркий матч с фолами, контратаками и явными моментами.

В матче 34 тура чемпионата Германии «Арминия» принимает «РБ Лейпциг».

Увлекательный поединок в 29 туре РПЛ, где «Сочи» сыграет с «Нижним Новгородом».