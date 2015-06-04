Луис Энрике взял на финал Лиги чемпионов 23 игрока первой команды «Барселоны»

Наставник «Барселоны» Луис Энрике назвал имена футболистов, которые отправляются в Берлин на финал Лиги чемпионов против «Ювентуса». На поединок отправились 23 игрока первой команды, а также три представителя второго состава: Сампер, Мунир и Сандро.
Есть в списке и хавбек Андрес Иньеста, у которого возникли некоторые проблемы после финала Кубка Испании.
«Барселона»: Тер Штеген, Браво, Масип, Алвеш, Дуглас, Монтойя, Пике, Маскерано, Матье, Бартра, Вермален, Адриано, Альба, Бускетс, Сампер, Ракитич, Хави, Иньеста, Серхи Роберто, Рафинья, Педро, Месси, Мунир, Суарес, Сандро, Неймар.
Есть в списке и хавбек Андрес Иньеста, у которого возникли некоторые проблемы после финала Кубка Испании.
«Барселона»: Тер Штеген, Браво, Масип, Алвеш, Дуглас, Монтойя, Пике, Маскерано, Матье, Бартра, Вермален, Адриано, Альба, Бускетс, Сампер, Ракитич, Хави, Иньеста, Серхи Роберто, Рафинья, Педро, Месси, Мунир, Суарес, Сандро, Неймар.
Источник: http://soccer.ru/news/432500.shtml
Другими словами - Все! вешайтесь бьянконери! =D
Источник: http://soccer.ru/news/432500.shtml
Другими словами - Все! вешайтесь бьянконери! =D
P.S. пока пост кляпал, заметил, что читал между строк...написано 23 игрока основы и 3 игрока из дубля...выходит, что опечатка была только с Иньестой и ещё с кем-то, раз кто-то там 28 посчитал игроков)
P.S. пока пост кляпал, заметил, что читал между строк...написано 23 игрока основы и 3 игрока из дубля...выходит, что опечатка была только с Иньестой и ещё с кем-то, раз кто-то там 28 посчитал игроков)