Аллегри берет в Берлин 22 игрока

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объявил состав из 22 человек, которые отправляются в Берлин на финал ЛЧ против «Барселоны».
Вне списка оказался травмированный защитник Джорджо Кьеллини.
«Ювентус»: Буффон, Огбонна, Погба, Пепе, Маркизио, Мората, Тевес, Коман, Льоренте, Барцальи, Де Челье, Бонуччи, Падоин, Пирло, Видаль, Лихтштайнер, Стураро, Сторари, Матри, Эвра, Рубиньо, Перейра.
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Плохо,что Кьеллини не будет,но признаться честно,положа руку на сердце-ОН КОСЯЧНЫЙ!!!
Плохо,что Кьеллини не будет,но признаться честно,положа руку на сердце-ОН КОСЯЧНЫЙ!!!