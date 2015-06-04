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Аллегри берет в Берлин 22 игрока

04 июня 2015, 18:59

 Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объявил состав из 22 человек, которые отправляются в Берлин на финал ЛЧ против «Барселоны».

Вне списка оказался травмированный защитник Джорджо Кьеллини.

«Ювентус»: Буффон, Огбонна, Погба, Пепе, Маркизио, Мората, Тевес, Коман, Льоренте, Барцальи, Де Челье, Бонуччи, Падоин, Пирло, Видаль, Лихтштайнер, Стураро, Сторари, Матри, Эвра, Рубиньо, Перейра.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
05 июня 2015 в 09:39
Удачи "бьянконери"!
Juventinos1897
Juventinos1897
05 июня 2015 в 07:44
МАКС МЫ ВЕРИМ!!!
Arhive
Arhive
05 июня 2015 в 05:31
Пепе каким то чудом оказался заявлен в ЛЧ? он вроде лечился тогда.
Hardwell
Hardwell
04 июня 2015 в 23:33
На танках надо им туда приехать,на Т-34 (85).
Плохо,что Кьеллини не будет,но признаться честно,положа руку на сердце-ОН КОСЯЧНЫЙ!!!
MarkN1007
MarkN1007
04 июня 2015 в 22:50
ВПЕРЁД РЕБЯТА ЗА ПОБЕДОЙ И СЛАВОЙ ДЛЯ ИТАЛИИ И СВОИХ КИФОЗИ
Победитель1945
Победитель1945
04 июня 2015 в 20:26
Боевой состав. Главное теперь за Жору тоже сыграть надо.
Agro1987
Agro1987 ответ Planet Georgia (раскрыть)
04 июня 2015 в 20:19
Хватило бы и Кьеллини!!!
rubinovyi2
rubinovyi2
04 июня 2015 в 19:38
Удачи сеньора!
Juventus21
Juventus21
04 июня 2015 в 19:35
Боевой состав. Справятся и без Кьела. Вперёд к победе! Форза Юве!
Planet Georgia
Planet Georgia
04 июня 2015 в 19:20
Если Дель Пьеро был,вообще убойный состав был бы !
coolapre
coolapre
04 июня 2015 в 19:08
И большую банку вазелина)))
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