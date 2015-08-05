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Трансфер Ди Марии в ПСЖ может быть завершен уже сегодня

05 августа 2015, 11:46

 Сделка по переходу хавбека МЮ Анхеля Ди Марии в ПСЖ может завершена уже сегодня.

Аргентинец в среду должен прибыть в Париж, где уладит последние детали своего перехода и поставит подпись под личным контрактом.

Вчера в Катаре Ди Мария успешно прошел медосмотр перед своим трансфером в ПСЖ.

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Все комментарии
nahan
nahan
05 августа 2015 в 15:55
В АПЛ потерялась Маша...
sir_Alex
sir_Alex
05 августа 2015 в 14:33
Очень хорошо
Goldstream
Goldstream
05 августа 2015 в 14:30
круто
Jоker
Jоker
05 августа 2015 в 12:00
Ди Марио звучало бы круче
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