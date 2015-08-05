Трансфер Ди Марии в ПСЖ может быть завершен уже сегодня

Сделка по переходу хавбека МЮ Анхеля Ди Марии в ПСЖ может завершена уже сегодня.
Аргентинец в среду должен прибыть в Париж, где уладит последние детали своего перехода и поставит подпись под личным контрактом.
Вчера в Катаре Ди Мария успешно прошел медосмотр перед своим трансфером в ПСЖ.
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