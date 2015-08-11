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Гендиректор «Кубани» опроверг слухи о том, что команда может сняться с чемпионата России

11 августа 2015, 13:33
 Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко прокомментировал информацию о том, что краснодарская команда может сняться с чемпионата России из-за финансовых проблем.

«Кубань» может сняться с чемпионата России из-за финансовых проблем? Извините, но у меня такой информации нет", — сказал Стаценко.

Напомним, что вчера в краснодарском дерби «Кубань» сыграла вничью со своими соседями из стана «быков».

 
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
16 августа 2015 в 16:35
У них всё рядом
Супервайзер
Супервайзер
12 августа 2015 в 09:47
Теоретически все команды могут сняться, кроме Зенита.
Там госденьги, а кто их считает?
fas759
fas759 ответ Чист (раскрыть)
12 августа 2015 в 08:39
Я с этим не спорю.Но когда ответственные должностные лица начинают вилять, как мелкие жулики и отвечать подобным образом, то это вызывает раздражение.
колхоз123
колхоз123 ответ Cleaner (раскрыть)
11 августа 2015 в 20:46
100% правильная информация! А жаль очень хороший клуб и боевой клуб был пару лет назад, а теперь пили бабло пока тепло.
112910415
112910415
11 августа 2015 в 18:41
попылят ещё!
REDAT
REDAT
11 августа 2015 в 18:28
Удачи "Кубани"! Держитесь ребята без вас будет скучно и не будет дерби!Желаем вам удачи и денег в придачу!!!!!!!!!!!
Cleaner
Cleaner ответ kastites (комментарий удален) (раскрыть)
11 августа 2015 в 18:01
Тебе вопрос задали. Ответь. Не можешь ответить - молчи.
Cleaner
Cleaner ответ колхоз123 (раскрыть)
11 августа 2015 в 18:00
Просто собрались жулики и бабло моют...
Cleaner
Cleaner ответ slavik166 (раскрыть)
11 августа 2015 в 17:59
Славик, совсем голова бобо?
Чист
Чист ответ fas759 (раскрыть)
11 августа 2015 в 17:58
ну как у бюджетных команд проблем не будет - они постоянные
Чист
Чист ответ kastites (комментарий удален) (раскрыть)
11 августа 2015 в 17:56
ну чушь то не пори - будь объективен
Чист
Чист
11 августа 2015 в 17:54
сниматься ясно не будут - по тихому уйдут
hakimov81
hakimov81
11 августа 2015 в 16:55
этот город черно-зеленый так что...
sir_Alex
sir_Alex
11 августа 2015 в 16:03
Ничего себе!
-БУЦЕФАЛ-
-БУЦЕФАЛ- ответ kastites (комментарий удален) (раскрыть)
11 августа 2015 в 15:25
Шизафазик.
-БУЦЕФАЛ-
-БУЦЕФАЛ- ответ kastites (комментарий удален) (раскрыть)
11 августа 2015 в 15:02
Чувак ты реально посмотри вокруг,это не мир такой это ты!
Начни с себя) Пока еще не позДНО.
slavik166
slavik166
11 августа 2015 в 14:57
Как вошли с чёрного хода так и уйдут,а жаль . Оставляем Кубань ,а 3 маскватских клубца в мусорную яму.
-БУЦЕФАЛ-
-БУЦЕФАЛ- ответ 4rest (раскрыть)
11 августа 2015 в 14:44
Уже добрая половина Соккера на этого ШИЗАФАЗИКА не обращает внимания.

Больной человек. Просто игнорь его.)
4rest
4rest ответ kastites (комментарий удален) (раскрыть)
11 августа 2015 в 14:41
Ясно еще один больной, в игнор
4rest
4rest ответ kastites (комментарий удален) (раскрыть)
11 августа 2015 в 14:33
Какое отношение твой супер умный коммент к теме о Кубани, или ты из серии помешанных типо Litmanena?
ДАША Д
ДАША Д
11 августа 2015 в 14:28
Как всегда тянут до последнего.
4rest
4rest ответ kastites (комментарий удален) (раскрыть)
11 августа 2015 в 14:26
Ага И зенит перевести в чемпионат Литвы или Финляндии
колхоз123
колхоз123
11 августа 2015 в 14:26
Самый закрытый клуб- трансферы, нет информации, денежные проблемы, нет информации, кто из игроков уходит, нет информации какие позиции требуют усиления, нет информации и тд. И ещё один из самых ужасных показателей это менеджмент, а он в Кубани к моему сожалению, по объявлению набирался наверное в свете последних двух лет.
fas759
fas759
11 августа 2015 в 13:54
У ген.директора Кубани проблем с финансами нет,по остальным вопросам у него информации, тоже нет. Да и не надо.
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