Гендиректор «Кубани» опроверг слухи о том, что команда может сняться с чемпионата России

Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко прокомментировал информацию о том, что краснодарская команда может сняться с чемпионата России из-за финансовых проблем.
«Кубань» может сняться с чемпионата России из-за финансовых проблем? Извините, но у меня такой информации нет", — сказал Стаценко.
Напомним, что вчера в краснодарском дерби «Кубань» сыграла вничью со своими соседями из стана «быков».
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