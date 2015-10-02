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Котов: «Думаю, „Локомотив“ ждет закрытие сектора»

02 октября 2015, 16:10
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)СкендербеуМатч завершен

 Спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов прокомментировал ситуацию с возможным наказанием клуба за поведение болельщиков во время матча против «Шкендербеу».

«Наши юристы изучают вопрос, разбираются. Игроки и тренерский штаб, диктор стадиона быстро заглушили эту историю. Инспектор матча и делегат отметили это в своем рапорте, думаю, максимум, что нас ждет, – это закрытие сектора.

Мы общаемся с теми людьми, которые будут выносить решение. Понимаем, что это было не очень хорошо со стороны наших болельщиков. Думаю, все будет нормально. С УЕФА у нас полное взаимопонимание. Повторюсь, в рапорте было отмечено, что футбольный клуб „Локомотив“, его игроки, тренерский штаб и сотрудники стадиона быстро отреагировали на вчерашние события», - приводит слова Котова корреспондент «СЭ» Сергей Астахов.

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Все комментарии
xucyc
xucyc ответ Greiba (раскрыть)
03 октября 2015 в 20:01
я не это спрашивал.
Санчо Панса
Санчо Панса
03 октября 2015 в 07:32
Скорее всего! К тому же руководству Локомотива придется заплатить какой нибудь денежный штраф. Вообщем, наказания похоже не избежать..
амурец
амурец ответ kikule (раскрыть)
03 октября 2015 в 06:39
болельщики ЦСКА пример для подражания
kikule
kikule
02 октября 2015 в 20:15
в кои-то веке в европе играют,а уже и обо-.....сь!
Greiba
Greiba ответ ЧЕЧЕНЕЦ ГРАЖДАНИН РФ (раскрыть)
02 октября 2015 в 20:07
Кадыров просит отправить в Сирию
чеченскую пехоту
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил
разрешения отправить в Сирию чеченскую
пехоту для борьбы с террористической
группировкой «Исламское государство». Об
этом сообщает «Русская служба новостей» .
«Я это не просто говорю. Я, как мусульманин,
как чеченец, как патриот России, заявляю, что
в 1999 году, когда республика была охвачена
этими шайтанами, которые сегодня
существуют, мы дали клятву на Коране: всю
свою жизнь будем бороться против них
(террористов), где бы они ни находились. Я не
просто говорю, я прошу, чтобы нам разрешили
выехать туда и участвовать в этих
спецоперациях», — рассказал Кадыров.
112910415
112910415
02 октября 2015 в 19:58
закроют
Greiba
Greiba ответ fcspartak (раскрыть)
02 октября 2015 в 18:22
Уже опровержение давно вышло. не спи
EAGinLE
EAGinLE
02 октября 2015 в 18:09
УЕФА решит .
ЧЕЧЕНЕЦ ГРАЖДАНИН РФ
ЧЕЧЕНЕЦ ГРАЖДАНИН РФ ответ Greiba (раскрыть)
02 октября 2015 в 18:04
ТЫ ГОВОРИШЬ:Россия не смотрит на религиозную принадлежность, о чем и говорит наша помощь Сирии. Я ТЕБЕ ВОТ, ЧТО СКАЖУ!
РОССИЯ НЕ РАДИ СИРИИ НАНОСИТ АВИА УДАРЫ ПО ИГИЛ, А РАДИ СВОЕГО РУССКОГО НАРОДА ПОТОМУ КАК ПУТИН ПОНИМАЕТ ЕСЛИ ИГИЛ ПРОЙДЕТ СИРИЮ ТО НЕСОМНЕННО ОНИ И ПРИДУТ В РОССИЮ ИМЕННО ПОЭТОМУ РЕШИЛ ТАМ СНИМИ И ПОКОНЧИТЬ, ТАК ЧТО О СИРИИ НЕ БОСПОКОИТЬСЯ РОССИЯ ЕСЛИ БЫ ОНИ БЕСПОКОИЛИСЬ ЗА НЕВЫННЫХ ГРАЖДАН СИРИИ ТО НАЧИЛИ БЫ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД НЕ ДОЖИДАЯСЬ СТОЛЬКО ЖЕРТВ НЕ ВИННЫХ ГРАЖДАН СИРИИ. ТАК ЧТО НЕНАДО МНЕ ЧИТАТЬ НАТАЦИЮ О МИЛОСТИ РОССИИ.
Vane4ek
Vane4ek
02 октября 2015 в 18:03
Закрытие сектора - легко отделались значит!) Но все равно "Косово - это Сербия" !)
aztec1970
aztec1970
02 октября 2015 в 17:52
Хорошая команда Локо и болелы-паровозы у неё хорошие, "а вы не знаете, так и молчите".
ЧЕЧЕНЕЦ ГРАЖДАНИН РФ
ЧЕЧЕНЕЦ ГРАЖДАНИН РФ ответ Greiba (раскрыть)
02 октября 2015 в 17:49
Ага можно подумать, что ты не вкурсе)))
ЧЕЧЕНЕЦ ГРАЖДАНИН РФ
ЧЕЧЕНЕЦ ГРАЖДАНИН РФ ответ Greiba (раскрыть)
02 октября 2015 в 17:48
А разве Албанцы незнают, что косово столица сербии?
fcspartak
fcspartak ответ Greiba (раскрыть)
02 октября 2015 в 17:47
Федеральная антимонопольная служба обязала РЖД представить план реализации непрофильных активов - ФК “Локомотив” и корпоративного телевидения “РЖД-ТВ”
Greiba
Greiba ответ ЧЕЧЕНЕЦ ГРАЖДАНИН РФ (раскрыть)
02 октября 2015 в 17:43
от кого Албания пострадала?
ЧЕЧЕНЕЦ ГРАЖДАНИН РФ
ЧЕЧЕНЕЦ ГРАЖДАНИН РФ ответ Greiba (раскрыть)
02 октября 2015 в 17:38, ред.
Я бы их не зашишал если бы они оскорбляли русских. Запомни в данном этапе суть не в том, что они Мусульмане, а в том, что Албания в данном случае пострадавшая сторона и вы это прекрасно понимаете, просто не хватает смелости и совести осознать это.
Greiba
Greiba ответ xucyc (раскрыть)
02 октября 2015 в 17:34
поскольку ответа не было, я вам отвечу . Кричать убить Албанца не правильно. Косово- Сербия полностью поддерживаю. Откройте школьные учебники географии, так Косово это Сербия.
Greiba
Greiba ответ ЧЕЧЕНЕЦ ГРАЖДАНИН РФ (раскрыть)
02 октября 2015 в 17:31
Вот об этом я и думал, мусульманам всё равно кто прав кто виноват, главное за мусульманин мы. к еще Русских называют националистами и нацистами. Россия не смотрит на религиозную принадлежность, о чем и говорит наша помощь Сирии
Greiba
Greiba ответ fcspartak (раскрыть)
02 октября 2015 в 17:29
Не мечтай, хотел бы закрыть, после матча с Краснодаром ,в раздевалку поздравить с победой, он бы не заходил.
ЧЕЧЕНЕЦ ГРАЖДАНИН РФ
ЧЕЧЕНЕЦ ГРАЖДАНИН РФ ответ Greiba (раскрыть)
02 октября 2015 в 17:23
С тем, что друг мой, Албания Мусульманская страна!
xucyc
xucyc ответ AlexKane (раскрыть)
02 октября 2015 в 17:14
то есть ты считаешь такое поведение болельщиков нормальным?
fcspartak
fcspartak
02 октября 2015 в 16:39
Олег Белозёров(новый глава РЖД): Думаю Локомотив ждет закрытие клуба
AlexKane
AlexKane ответ ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ and AC MILAN (раскрыть)
02 октября 2015 в 16:35
Тебя то чем обидели
Greiba
Greiba ответ ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ and AC MILAN (раскрыть)
02 октября 2015 в 16:29
Чем конкретно в этой истории вы не довольны?
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
02 октября 2015 в 16:25
ну и ладно !!!!!!
ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ and AC MILAN
ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ and AC MILAN
02 октября 2015 в 16:23
Почему этим гадам все сходит с рук?
ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ and AC MILAN
ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ and AC MILAN
02 октября 2015 в 16:23
И что они предприняли "БЫСТРО" отреагировав на это???
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