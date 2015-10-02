Котов: «Думаю, „Локомотив“ ждет закрытие сектора»

Спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов прокомментировал ситуацию с возможным наказанием клуба за поведение болельщиков во время матча против «Шкендербеу».
«Наши юристы изучают вопрос, разбираются. Игроки и тренерский штаб, диктор стадиона быстро заглушили эту историю. Инспектор матча и делегат отметили это в своем рапорте, думаю, максимум, что нас ждет, – это закрытие сектора.
Мы общаемся с теми людьми, которые будут выносить решение. Понимаем, что это было не очень хорошо со стороны наших болельщиков. Думаю, все будет нормально. С УЕФА у нас полное взаимопонимание. Повторюсь, в рапорте было отмечено, что футбольный клуб „Локомотив“, его игроки, тренерский штаб и сотрудники стадиона быстро отреагировали на вчерашние события», - приводит слова Котова корреспондент «СЭ» Сергей Астахов.
чеченскую пехоту
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил
разрешения отправить в Сирию чеченскую
пехоту для борьбы с террористической
группировкой «Исламское государство». Об
этом сообщает «Русская служба новостей» .
«Я это не просто говорю. Я, как мусульманин,
как чеченец, как патриот России, заявляю, что
в 1999 году, когда республика была охвачена
этими шайтанами, которые сегодня
существуют, мы дали клятву на Коране: всю
свою жизнь будем бороться против них
(террористов), где бы они ни находились. Я не
просто говорю, я прошу, чтобы нам разрешили
выехать туда и участвовать в этих
спецоперациях», — рассказал Кадыров.
чеченскую пехоту
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил
разрешения отправить в Сирию чеченскую
пехоту для борьбы с террористической
группировкой «Исламское государство». Об
этом сообщает «Русская служба новостей» .
«Я это не просто говорю. Я, как мусульманин,
как чеченец, как патриот России, заявляю, что
в 1999 году, когда республика была охвачена
этими шайтанами, которые сегодня
существуют, мы дали клятву на Коране: всю
свою жизнь будем бороться против них
(террористов), где бы они ни находились. Я не
просто говорю, я прошу, чтобы нам разрешили
выехать туда и участвовать в этих
спецоперациях», — рассказал Кадыров.
РОССИЯ НЕ РАДИ СИРИИ НАНОСИТ АВИА УДАРЫ ПО ИГИЛ, А РАДИ СВОЕГО РУССКОГО НАРОДА ПОТОМУ КАК ПУТИН ПОНИМАЕТ ЕСЛИ ИГИЛ ПРОЙДЕТ СИРИЮ ТО НЕСОМНЕННО ОНИ И ПРИДУТ В РОССИЮ ИМЕННО ПОЭТОМУ РЕШИЛ ТАМ СНИМИ И ПОКОНЧИТЬ, ТАК ЧТО О СИРИИ НЕ БОСПОКОИТЬСЯ РОССИЯ ЕСЛИ БЫ ОНИ БЕСПОКОИЛИСЬ ЗА НЕВЫННЫХ ГРАЖДАН СИРИИ ТО НАЧИЛИ БЫ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД НЕ ДОЖИДАЯСЬ СТОЛЬКО ЖЕРТВ НЕ ВИННЫХ ГРАЖДАН СИРИИ. ТАК ЧТО НЕНАДО МНЕ ЧИТАТЬ НАТАЦИЮ О МИЛОСТИ РОССИИ.
РОССИЯ НЕ РАДИ СИРИИ НАНОСИТ АВИА УДАРЫ ПО ИГИЛ, А РАДИ СВОЕГО РУССКОГО НАРОДА ПОТОМУ КАК ПУТИН ПОНИМАЕТ ЕСЛИ ИГИЛ ПРОЙДЕТ СИРИЮ ТО НЕСОМНЕННО ОНИ И ПРИДУТ В РОССИЮ ИМЕННО ПОЭТОМУ РЕШИЛ ТАМ СНИМИ И ПОКОНЧИТЬ, ТАК ЧТО О СИРИИ НЕ БОСПОКОИТЬСЯ РОССИЯ ЕСЛИ БЫ ОНИ БЕСПОКОИЛИСЬ ЗА НЕВЫННЫХ ГРАЖДАН СИРИИ ТО НАЧИЛИ БЫ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД НЕ ДОЖИДАЯСЬ СТОЛЬКО ЖЕРТВ НЕ ВИННЫХ ГРАЖДАН СИРИИ. ТАК ЧТО НЕНАДО МНЕ ЧИТАТЬ НАТАЦИЮ О МИЛОСТИ РОССИИ.