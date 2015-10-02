Котов: «Думаю, „Локомотив“ ждет закрытие сектора»

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02 октября 2015, 16:10

Спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов прокомментировал ситуацию с возможным наказанием клуба за поведение болельщиков во время матча против «Шкендербеу».

«Наши юристы изучают вопрос, разбираются. Игроки и тренерский штаб, диктор стадиона быстро заглушили эту историю. Инспектор матча и делегат отметили это в своем рапорте, думаю, максимум, что нас ждет, – это закрытие сектора.