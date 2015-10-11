Клопп желает заменить Миньоле немецким вратарем

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11 октября 2015, 16:12

Новый тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не рассчитывает на нынешнего основного вратаря команды бельгийца Симоне Миньоле.

Вместо него немец намерен пригласить одного из киперов, которые хорошо проявили себя в Бундеслиге. Сообщается, что сейчас Клопп раздумывает над двумя вариантами: из «Майнца» и из «Байера».