Клопп желает заменить Миньоле немецким вратарем

Новый тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не рассчитывает на нынешнего основного вратаря команды бельгийца Симоне Миньоле.
Вместо него немец намерен пригласить одного из киперов, которые хорошо проявили себя в Бундеслиге. Сообщается, что сейчас Клопп раздумывает над двумя вариантами: Лорис Кариус из «Майнца» и Бернд Лено из «Байера».
ШЛАКАУТ!:-)
ШЛАКАУТ!:-)
мал клопп, да вонюч
мал клопп, да вонюч
Я что Ник поменял,или новый профиль создал?
Ты в воздух пукнул не понятно зачем.
Я что Ник поменял,или новый профиль создал?
Ты в воздух пукнул не понятно зачем.