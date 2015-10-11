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Клопп желает заменить Миньоле немецким вратарем

11 октября 2015, 16:12

Новый тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не рассчитывает на нынешнего основного вратаря команды бельгийца Симоне Миньоле.

Вместо него немец намерен пригласить одного из киперов, которые хорошо проявили себя в Бундеслиге. Сообщается, что сейчас Клопп раздумывает над двумя вариантами: Лорис Кариус из «Майнца» и Бернд Лено из «Байера».

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Все комментарии
xucyc
xucyc ответ Brendan Rodgers (раскрыть)
22 октября 2015 в 00:10
если бы поменял - тогда и вопросов не было бы.
Leo-1987
Leo-1987
12 октября 2015 в 12:10
Филимонова возьми
ZORY123
ZORY123
12 октября 2015 в 11:11
Клопп собирает игроков. Посмотрим итоги в конце сезона.
Санчо Панса
Санчо Панса
12 октября 2015 в 08:14
Либо Кариус, либо Тимо Хорн! Бернда Лено все таки Ливерпулю трудно будет подписать, на мой взгляд. А вот Кариус и Хорн это неплохие голкиперы, каждый из которых вполне способен заиграть в мерсисайдском клубе)
nahan
nahan
12 октября 2015 в 06:46
Клоппу лучше знать.
Inside91
Inside91
12 октября 2015 в 02:03
Давно пора , вообще не понимаю, как он так долго в основе держится.
Рами
Рами ответ spartacus333 (раскрыть)
12 октября 2015 в 01:42
А кто им его отдаст? )) месть за Суареса сделает старичок )) скажет что они там на Энфилде курят то ?))
Triem
Triem
12 октября 2015 в 01:00
Лено это шикарный вариант!
_ARXANGEL_
_ARXANGEL_
12 октября 2015 в 00:23
перестройка товарищи началась...
Andrejka
Andrejka
11 октября 2015 в 23:41
вот шкура
juventus186
juventus186
11 октября 2015 в 22:56
Перестройка началась!:-)
ШЛАКАУТ!:-)
Maгa05
Maгa05
11 октября 2015 в 21:20
как говориться:

мал клопп, да вонюч
kkomov
kkomov
11 октября 2015 в 21:16
А как же рекордсмен из России? По мнению коней он лучший в Ватутинках.
dzvinka
dzvinka
11 октября 2015 в 20:29
та как по мне даже Богдан ито получше Миньеле.. порой конечно он сожет потащить на линии неплохой сейв... но на выходах и подачах угловых это просто валидол...
112910415
112910415
11 октября 2015 в 20:11
и это только начало
teknoo
teknoo ответ Dr-Zlo (раскрыть)
11 октября 2015 в 19:51
Пишешь так, как будто это уже случилось. Источник, мягко говоря, не особо внушает доверие.
Dr-Zlo
Dr-Zlo
11 октября 2015 в 19:25
Бернд Лено Отличный вратарь правильное начало ...вот тебе и Клопп
spartacus333
spartacus333 ответ зигзаг (раскрыть)
11 октября 2015 в 18:40
только не луиса.
spartacus333
spartacus333
11 октября 2015 в 18:39
правильная идея. я так и не понимал упертость роджерса, который держал миньолета, вратаря среднего уровня и никак не соответствующего амбициям ливера вернуться в топ клубы. его не просто давно надо было менять на вратаря мирового класса, но и брать в команду не следовало, разве что на лавку вторым номером. пусть лучше купит оспинну вместо лено. оспинна вратарь мирового класса.
DeN22
DeN22
11 октября 2015 в 18:21
Мигнолет в фифа вообще лах!
Brendan Rodgers
Brendan Rodgers ответ xucyc (раскрыть)
11 октября 2015 в 18:20
И что?
Я что Ник поменял,или новый профиль создал?


Ты в воздух пукнул не понятно зачем.
Maгa05
Maгa05
11 октября 2015 в 18:14, ред.
лучше взять из киевкого динамо Рыбку и к нему в комплекте Рыбалку
ANTI CULE
ANTI CULE
11 октября 2015 в 17:43
Скорее всего заменит.
xucyc
xucyc ответ Brendan Rodgers (раскрыть)
11 октября 2015 в 17:36
^ вся суть нынешних болельщиков ливерпуля. никнейм "брендан роджерс", на аватарке уже клопп.
Судья
Судья ответ jet_set (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября 2015 в 17:36
А Вам тоже бан. Я Вас сегодня предупреждал.
Судья
Судья ответ С м е х у и л (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября 2015 в 17:35
Бан Вам за провокации.
Gannibal45
Gannibal45
11 октября 2015 в 17:27, ред.
Лено вполне себе сносный вариант, в Миньоле я давно не верю
jet_set
jet_set
11 октября 2015 в 17:15
"скаузерные" опущенцы помню орали, будто Миньетле лучше чем Де Хеа)
Фиорито
Фиорито
11 октября 2015 в 17:09
Миньоле начал ставить условия и Клопп его прогнал.
Это_же_Энфилд
Это_же_Энфилд
11 октября 2015 в 16:54
Лено заипись кипер, но ещё нужно качественного опорника взять, обязательно, если талантливого то я хотел бы видеть Рубена Невеша.
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