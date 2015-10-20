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Азар и Коста — в основе «Челси» на матч против «Динамо» Киев

20 октября 2015, 20:47
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)0 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Стал известен состав «Челси» на матч 3-го тура ЛЧ с «Динамо» Киев.

«Динамо» К: Шовковский, Силва, Драгович, Вида, Хачериди, Сидорчук, Рыбалка, Гонсалес, Буяльский, Ярмоленко, Кравец.

«Челси»: Бегович, Зума, Кэйхилл, Терри, Аспиликуэта, Рамирес, Матич, Виллиан, Фабрегас, Азар, Диего Коста.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 октября 2015 в 11:16
а току?
Санчо Панса
Санчо Панса
21 октября 2015 в 05:39
Зума, Кейхилл и Терри? Надо понимать, что кто то из центральных защитников отправился на фланг обороны) Во всем остальном состав Челси на этот матч ничем не удивил.
EAGinLE
EAGinLE
21 октября 2015 в 01:27
И ничья не плохой результат .
ZORY123
ZORY123
20 октября 2015 в 23:55
Боевые составы.
Red_team
Red_team ответ alik4 (раскрыть)
20 октября 2015 в 22:46
Твое дело
EAGinLE
EAGinLE
20 октября 2015 в 22:45
Победы Динамо .
Sevastopol-www
Sevastopol-www ответ dimagas1 (комментарий удален) (раскрыть)
20 октября 2015 в 22:14
Он с 2007 по 2012 год играл в "Шахтёре"... А насчёт твоей принадлежности к большинству - согласен... Много вас тут...
alik4
alik4 ответ Патриот 05 (раскрыть)
20 октября 2015 в 22:09
какая радость? во всех их бедах виноваты они сами
alik4
alik4 ответ вoлгoдoн (комментарий удален) (раскрыть)
20 октября 2015 в 22:06
неудачи бабселоне завтра
alik4
alik4 ответ Ministri Krasnodar (комментарий удален) (раскрыть)
20 октября 2015 в 22:04
а ты мне противен и что теперь? тупой коммент не нравятся команды не смотри лол
alik4
alik4 ответ Red_team (раскрыть)
20 октября 2015 в 22:02
желаю мю поражения в матче с цска
Медив
Медив ответ OSCAR95 (комментарий удален) (раскрыть)
20 октября 2015 в 21:28
Первые пол года Зума тоже в заявку не попадал. Джилободжи взяли с прицелом на следующий сезон, когда уйдет Терри. Пока у него есть шанс пообвыкнуться в команде
Red_team
Red_team
20 октября 2015 в 21:18
Желаю Челси поражения
Патриот 05
Патриот 05
20 октября 2015 в 21:18
Около 30 неизвестных в балаклавах напали на фанатов «Челси» в Киеве, сообщает Daily Mail.

Стычка произошла в ночь на вторник, 20 октября, после того как англичане покинули бар недалеко от Площади Независимости.

Несколько болельщиков гостей получили синяки и ушибы, а одному потребовалось медицинская помощь.
Sub Focus
Sub Focus ответ Медив (раскрыть)
20 октября 2015 в 21:17
Это точно))
Медив
Медив ответ Sub Focus (раскрыть)
20 октября 2015 в 21:14
Скорей всего. А Лофтуса даже в запас не взяли. Хотя при парне в основе выиграли три матча из трех. Для нынешнего сезона статистика просто невероятная
Zloi iron
Zloi iron
20 октября 2015 в 21:14
состав боевой,тяжело будет ментам
Челси 23
Челси 23
20 октября 2015 в 21:13
ДК сильный соперник и будет не просто,удачи Челси
The Frei
The Frei ответ Romeo 777 (раскрыть)
20 октября 2015 в 21:12
Иванович травмирован, а Зума нормально отстоит, хотя в атаку подключаться не будет.
Sub Focus
Sub Focus ответ Медив (раскрыть)
20 октября 2015 в 21:09
Так и есть. Зума справа.
Sevastopol-www
Sevastopol-www
20 октября 2015 в 21:05
Виллиан за Донецк отмстит)
Медив
Медив
20 октября 2015 в 21:01
Интересно, кто будет правым дефом. По логике Зума. Но может быть интересный расклад, Зума в центре, Рамирес справа. По сути один фиг, где Рамирес будет лажать, а Зума неплохо играл в прошлом сезоне в опорной зоне
Romeo 777
Romeo 777
20 октября 2015 в 20:57
Зума на фланге защиты...да уж.
Майкл59ru
Майкл59ru
20 октября 2015 в 20:57
0:3 ! Это минимум)
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
20 октября 2015 в 20:56
Челси наверно победит !!!
Патриот 05
Патриот 05
20 октября 2015 в 20:54
Я за ДК. Как бы не было, людям радость в такое время, что на Украине сейчас не помешает. Удачи ДК.
Sub Focus
Sub Focus
20 октября 2015 в 20:52
Состав боевой. Должны обыгрывать))
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