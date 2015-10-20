Азар и Коста — в основе «Челси» на матч против «Динамо» Киев

Стал известен состав «Челси» на матч 3-го тура ЛЧ с «Динамо» Киев.
«Динамо» К: Шовковский, Силва, Драгович, Вида, Хачериди, Сидорчук, Рыбалка, Гонсалес, Буяльский, Ярмоленко, Кравец.
«Челси»: Бегович, Зума, Кэйхилл, Терри, Аспиликуэта, Рамирес, Матич, Виллиан, Фабрегас, Азар, Диего Коста.
Стычка произошла в ночь на вторник, 20 октября, после того как англичане покинули бар недалеко от Площади Независимости.
Несколько болельщиков гостей получили синяки и ушибы, а одному потребовалось медицинская помощь.
Стычка произошла в ночь на вторник, 20 октября, после того как англичане покинули бар недалеко от Площади Независимости.
Несколько болельщиков гостей получили синяки и ушибы, а одному потребовалось медицинская помощь.