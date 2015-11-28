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Месси проводит 600-й матч в карьере

28 ноября 2015, 18:14

Форвард «Барселоны» Лионель Месси, который в эти минуты играет против «Реал Сосьедада», проводит свой 600-й матч в карьере, если учитывать выступления и за сборную Аргентины. В этих играх 28-летний нападающий наколотил 469 голов.

Напомним, Месси признали лучшим игроком последнего тура Лиги чемпионов.

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Все комментарии
ZeuSS
ZeuSS ответ Mikki (раскрыть)
01 декабря 2015 в 21:32
Добрый,указал
Mikki
Mikki ответ ZeuSS (раскрыть)
01 декабря 2015 в 17:56
Добрый день, Вы призер КП ноябрь, укажите в своем профиле верный е-мейл для получения инструкций. Спасибо.
rbast
rbast
29 ноября 2015 в 03:25
Гений
yane4ort88
yane4ort88
29 ноября 2015 в 01:12
Месси, Месси, красавчик! Он ещё очень многое покажет
зигзаг
зигзаг
28 ноября 2015 в 23:29
Вот это задел !
aventure61
aventure61 ответ RMA 005 (раскрыть)
28 ноября 2015 в 22:47
Читать приятно адекватный коммент,со всем согласен.
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
28 ноября 2015 в 22:46
уже 600 матчей !
а ему ещё играть и играть) до 1000 думаю дотянет
ПрогульщиК
ПрогульщиК
28 ноября 2015 в 21:11
Ого !
ФАНАТ АРСЕНАЛ
ФАНАТ АРСЕНАЛ
28 ноября 2015 в 20:47
ого!
Kempes78
Kempes78
28 ноября 2015 в 20:29
Очень красиво - 470-ым голом, забитым на последней минуте, отметил он свой Юбилейный матч ! МОЛОДЕЦ !!!
RMA 005
RMA 005
28 ноября 2015 в 19:47
Нашему поколению пздц как повезло,наблюдать за игрой Месси и Роналду
Тема про Месси,скажем за него.
Велик? Спорно скажут некоторые. Игры за сборную (в основном не удачные) всегда на слову,впрочем неудачи лучших всегда опережают их удачи.
Месси-феноменален(Феномена тут не путать)
Великолепен в командной игре,в атаке(тут и говорить не стойт),в созиданий....в самом пониманий футбола на наивысшем уровне.
Талант от бога.
Лучшая левша,(игру Марадоны видел только в Ютуб,че скрывать)
Уважаю как соперника ,и ненавижу(делает игру соперника)
Велик?не выиграв ЧМ? Да!
Я болею за великий клуб!Реал Мадрид!
Но величие Месси и Барсы никогда не отрицал(адекватам Барсы)
Барса,это Барса
Реал это Реал
Класико,это пик.
Месси уникум,спору"0"
ZeuSS
ZeuSS
28 ноября 2015 в 19:45
Роналду даже близко не стоит
nahan
nahan
28 ноября 2015 в 19:34
Месси лучший игрок просто по игре, не говоря уже про статистику.
Galaxy real way
Galaxy real way
28 ноября 2015 в 18:56
470 гол будет ли? Пока в первом тайме он без голов. Хотя в первом голе есть огромная его заслуга.
Galaxy real way
Galaxy real way ответ Анжи-Арена05 (раскрыть)
28 ноября 2015 в 18:54
в 599 матче скорее
112910415
112910415
28 ноября 2015 в 18:52
пол-карьеры впереди!
Анжи-Арена05
Анжи-Арена05
28 ноября 2015 в 18:44
600матчей
469голов
188 асистов
Гений футбола
Мessi 10
Мessi 10
28 ноября 2015 в 18:15
Уникум, главный бриллиант современного футбола
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