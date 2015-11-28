Месси проводит 600-й матч в карьере

Форвард «Барселоны» Лионель Месси, который в эти минуты играет против «Реал Сосьедада», проводит свой 600-й матч в карьере, если учитывать выступления и за сборную Аргентины. В этих играх 28-летний нападающий наколотил 469 голов.
Напомним, Месси признали лучшим игроком последнего тура Лиги чемпионов.
а ему ещё играть и играть) до 1000 думаю дотянет
а ему ещё играть и играть) до 1000 думаю дотянет
Тема про Месси,скажем за него.
Велик? Спорно скажут некоторые. Игры за сборную (в основном не удачные) всегда на слову,впрочем неудачи лучших всегда опережают их удачи.
Месси-феноменален(Феномена тут не путать)
Великолепен в командной игре,в атаке(тут и говорить не стойт),в созиданий....в самом пониманий футбола на наивысшем уровне.
Талант от бога.
Лучшая левша,(игру Марадоны видел только в Ютуб,че скрывать)
Уважаю как соперника ,и ненавижу(делает игру соперника)
Велик?не выиграв ЧМ? Да!
Я болею за великий клуб!Реал Мадрид!
Но величие Месси и Барсы никогда не отрицал(адекватам Барсы)
Барса,это Барса
Реал это Реал
Класико,это пик.
Месси уникум,спору"0"
Тема про Месси,скажем за него.
Велик? Спорно скажут некоторые. Игры за сборную (в основном не удачные) всегда на слову,впрочем неудачи лучших всегда опережают их удачи.
Месси-феноменален(Феномена тут не путать)
Великолепен в командной игре,в атаке(тут и говорить не стойт),в созиданий....в самом пониманий футбола на наивысшем уровне.
Талант от бога.
Лучшая левша,(игру Марадоны видел только в Ютуб,че скрывать)
Уважаю как соперника ,и ненавижу(делает игру соперника)
Велик?не выиграв ЧМ? Да!
Я болею за великий клуб!Реал Мадрид!
Но величие Месси и Барсы никогда не отрицал(адекватам Барсы)
Барса,это Барса
Реал это Реал
Класико,это пик.
Месси уникум,спору"0"
469голов
188 асистов
Гений футбола
469голов
188 асистов
Гений футбола