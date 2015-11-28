Месси проводит 600-й матч в карьере

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28 ноября 2015, 18:14

Форвард «Барселоны» , который в эти минуты играет против «Реал Сосьедада», проводит свой 600-й матч в карьере, если учитывать выступления и за сборную Аргентины. В этих играх 28-летний нападающий наколотил 469 голов.

Напомним, Месси признали лучшим игроком последнего тура Лиги чемпионов.