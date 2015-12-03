Роналдо болеет за «Интер»

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03 декабря 2015, 20:11

Легендарный бразильский футболист Роналдо рассказал о своих симпатиях в Серии А.

«После поражения от „Наполи“ я все равно болею за „Интер“, мое сердце бьется для „нерадзурри“. Эти пять лет, проведенные в команде, очень много значат для меня.

„Наполи“ — очень серьезный конкурент в борьбе за чемпионство, как и „Ювентус“, за игрой которого я также пристально слежу. „Бьянко-нери“ все так же очень сильны, хоть и находятся чуть позади в таблице. Что касается „Ромы“, то я не думаю, что они составят конкуренцию».

Роналдо провел за «Интер» 99 матчей, в которых забил 59 мячей.