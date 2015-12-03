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Роналдо болеет за «Интер»

03 декабря 2015, 20:11
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Легендарный бразильский футболист Роналдо рассказал о своих симпатиях в Серии А.

«После поражения от „Наполи“ я все равно болею за „Интер“, мое сердце бьется для „нерадзурри“. Эти пять лет, проведенные в команде, очень много значат для меня.

„Наполи“ — очень серьезный конкурент в борьбе за чемпионство, как и „Ювентус“, за игрой которого я также пристально слежу. „Бьянко-нери“ все так же очень сильны, хоть и находятся чуть позади в таблице. Что касается „Ромы“, то я не думаю, что они составят конкуренцию».

Роналдо провел за «Интер» 99 матчей, в которых забил 59 мячей.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
05 декабря 2015 в 20:57
что за чушь? молодой дель пьеро или старый. Феноменом его не называли.
ArturUfa
ArturUfa
05 декабря 2015 в 13:24
Это он просто Уфу еще не видел)))Так бы за нас начал болеть)
SarmatMUFC
SarmatMUFC ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
04 декабря 2015 в 14:05
Интересно,как на статус клуба влияет то,что его за договорняки выкидывают в ПЕРДИВ?
Gandalf The Grey
Gandalf The Grey ответ mendez999 (комментарий удален) (раскрыть)
04 декабря 2015 в 13:16
Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба!
RUSTY8
RUSTY8 ответ mendez999 (комментарий удален) (раскрыть)
04 декабря 2015 в 13:14
а че тут забывать...пусть помнят, что закон равен для всех...ведь не зря же тов. жеглов про гоббов сказал - вор должен сидеть)))

а про роналдо как не прискорбно и без обид - интер он все-таки кинул(((
Ozilus
Ozilus ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
04 декабря 2015 в 13:01
жувентуш головного мозга
milanetto10
milanetto10
04 декабря 2015 в 12:48
в Интере он был в наилучшей своей форме пока травму не получил Роналдо в Реале тоже был хорош но не так
Mamaev
Mamaev ответ Санчо Панса (раскрыть)
04 декабря 2015 в 11:42
Да, ты прав, извиняюсь. Он действительно успел побывать во всех итальянских грандах
Санчо Панса
Санчо Панса ответ Mamaev (раскрыть)
04 декабря 2015 в 11:34
Не, начинал он в Брешии, потом был Интер, аренда в Реджину и в ту же Брешию, где он набирался опыта у самого Роберто Баджо! Ну а затем были 10 лет за Милан)
Mamaev
Mamaev ответ Санчо Панса (раскрыть)
04 декабря 2015 в 10:23
А я то думал, что пирло до 11 в Милане играл!)
Тraumtanzеr
Тraumtanzеr ответ Mоnоlo (комментарий удален) (раскрыть)
04 декабря 2015 в 08:07
где написано что ЦН?Нападающие разные бывают, Месси в том числе.И да. если на то уж пошло, то он играл ЦН.
viva-viva
viva-viva ответ Санчо Панса (раскрыть)
04 декабря 2015 в 07:08
А Роналдо+Вьери ?)
RUSTY8
RUSTY8
04 декабря 2015 в 07:04
а ули в 2002 за длинным рублем в маргарин перешел(((
nahan
nahan
04 декабря 2015 в 06:42
Милан вперед!
Санчо Панса
Санчо Панса
04 декабря 2015 в 06:01, ред.
Одного матча не хватило Зубастику до заветной сотни матчей за Интер! Да, он реально много пользы принес нерадзурри в свое время. Не удивлен, что его симпатии на стороне подопечных Манчини) Помню тот Интер, который играл со Спартаком в ЛЧ. Роналдо, Симеоне и молодой Пирло)
JepPs
JepPs ответ BDA8181 (раскрыть)
04 декабря 2015 в 04:50
Роналду португалец который, это днище полное )))
BDA8181
BDA8181 ответ JepPs (раскрыть)
04 декабря 2015 в 01:46
Хорошо))) По-моему ребят у вас мания на фамилий начинающие Ро....)))) Будь по вашему))))Зубастый будет гением ))))) Роналду,Кристинка и т.д. и т.п))) Ну да забыл Месси))) Идинственый у кого прозвище не на Ро))))
Vergil_
Vergil_
04 декабря 2015 в 01:37, ред.
Лучший центрнап на данный момент из всех виденных мною
JepPs
JepPs ответ BDA8181 (раскрыть)
04 декабря 2015 в 01:32
Ты не забывай что у него травмы были ...так бы куда больше трёх мячей взял бы.....и техника его была лучше чем у кого либо вообще ...не неси чушь со своими кройфами....дат в 21 веке по техники только месси конкурент ...и то опять травмы не дали раскрыться на 100%
Gannibal45
Gannibal45
04 декабря 2015 в 00:37
интересно как бы сложилась его карьера если бы не травмы
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
04 декабря 2015 в 00:30
Ну встретились два болелы Юве. Вы в курсе, что кроме вас двоих так никто не думает на планете?
Die Roten
Die Roten
04 декабря 2015 в 00:11
это вполне понятно.за кого он будет болеть в серии а
RonReal
RonReal
04 декабря 2015 в 00:02
Легенда навсегда! Настоящий кудесник мяча!
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
03 декабря 2015 в 22:16
круто
Zen-Aky
Zen-Aky
03 декабря 2015 в 22:15
Для меня лично Роналдо самый лучший нападающий всех времен и народов лучше Феномена нет некого и не будет некогда.
Indigo1992
Indigo1992
03 декабря 2015 в 22:15
Зубастик
Indigo1992
Indigo1992
03 декабря 2015 в 22:14
Один из лучших
secha_zelva
secha_zelva
03 декабря 2015 в 21:48
лучший из лучших
magniFique
magniFique ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
03 декабря 2015 в 21:44
Думаю,он на другое намекал))
yakovprokopov
yakovprokopov
03 декабря 2015 в 21:38
один из лудших
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