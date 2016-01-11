Мадридский «Атлетико» одолел «Сельту»

В заключительном матче 19-го тура Примеры столичный «Атлетико» добился выездной победы над «Сельтой».
Виго, стадион «Балаидос»
«Сельта» — «Атлетико» Мадрид — 0:2 (0:0)
Голы: Гризманн 49, Феррейра-Карраско 80.
«Сельта»: Альварес, Мальо, Кабрал, Гомес, Кастро, Радойя (Гуидетти 74), Васс, Орельяна, Эрнандес (Фернандес 83), Бонгонда (Сенье 85), Аспас.
Главный тренер: Эдуардо Бериссо.
«Атлетико» Мадрид: Облак, Луис, Годин, Хименес, Хуанфран, Коке, Фернандес (Феррейра-Карраско 53), Габи, Ньигес, Гризманн (Гамес 82), Вьетто (Мартинес 76).
Главный тренер: Диего Симеоне.
Предупреждения: Луис 37, Эрнандес 62, Радойя 66.
Судья: Рикардо Бенгоэчеа Де Бургос.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, предлагаем Вам выбрать его лучших и худших игроков.
С победой
С победой