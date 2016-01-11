Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2015/2016

Мадридский «Атлетико» одолел «Сельту»

11 января 2016, 00:24
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В заключительном матче 19-го тура Примеры столичный «Атлетико» добился выездной победы над «Сельтой».

Виго, стадион «Балаидос»

«Сельта» — «Атлетико» Мадрид — 0:2 (0:0)
Голы: Гризманн 49, Феррейра-Карраско 80.

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кабрал, Гомес, Кастро, Радойя (Гуидетти 74), Васс, Орельяна, Эрнандес (Фернандес 83), Бонгонда (Сенье 85), Аспас.
Главный тренер: Эдуардо Бериссо.

«Атлетико» Мадрид: Облак, Луис, Годин, Хименес, Хуанфран, Коке, Фернандес (Феррейра-Карраско 53), Габи, Ньигес, Гризманн (Гамес 82), Вьетто (Мартинес 76).
Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения: Луис 37, Эрнандес 62, Радойя 66.

Судья: Рикардо Бенгоэчеа Де Бургос.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, предлагаем Вам выбрать его лучших и худших игроков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Барселона» недовольна игрой Рафиньи
Сегодня, 11:09
Левандовски отправился в раздевалку «Баварии» после поражения «Барселоны»
27 октября
«Барселона» не вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов
26 октября
Петржела: «Все российские игроки РПЛ боятся мобилизации»
14 октября
«Реал» и «Манчестер Сити» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
12 октября
Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030
05 октября
Сортировать
Все комментарии
Хасан Шарипов
Хасан Шарипов ответ AlexandrMUnited (раскрыть)
30 апреля 2016 в 10:38
да да
nahan
nahan
11 января 2016 в 17:25
Гризманн стал классным игроком.
Верг
Верг
11 января 2016 в 14:21, ред.
АТлетико частенько играет вторым номером с командами типа сельты, вильяреала, реала соседада, но во втором тайме обязательно включает зверя, и добивается результата, тоже самое в лч. С топовыми командами стараются в зависимости от обстоятельств играть первым номером, как в играх с реалом. ПРотив барсы играют вторым, и пока барса то выигрывает. Сезон с финалом в лч вообще показателен тем, что атлетико сделал со всеми соперниками, особеннов в групповой стадии
Судья
Судья ответ Blancоs (комментарий удален) (раскрыть)
11 января 2016 в 12:56
Вам вынесено предупреждение за провокацию
Судья
Судья ответ Гонец от Князя 2 (комментарий удален) (раскрыть)
11 января 2016 в 12:52
Вам вынесено предупреждение за провокацию
Jaka RM
Jaka RM
11 января 2016 в 12:08
Поздравляю 3-ю команду Мадрида с победой!
капустко
капустко
11 января 2016 в 12:01
Молодцы Атлеты )
DIDI 23
DIDI 23
11 января 2016 в 11:42
Атлетико с победой!
Fl9
Fl9 ответ Конор МакГрегор (комментарий удален) (раскрыть)
11 января 2016 в 11:23
Как все складно написано, но одна ошибка, лучшей и самой зрелищной лигой мира по прежнему остается АПЛ, и как это ни странно, никакие продажные рейтинги её с вершины пьедестала не сместят.
rubinovyi2
rubinovyi2
11 января 2016 в 11:14
Поздравления "матрасникам"!
Apsny
Apsny ответ Caniggia (раскрыть)
11 января 2016 в 10:26
Кого купили и кому дали и кто дал?
barcelonistas
barcelonistas ответ Caniggia (раскрыть)
11 января 2016 в 10:19
И за сколько же Барса купила Месси?
Arhive
Arhive
11 января 2016 в 09:49
Молодцы. ждал победы.
starche
starche
11 января 2016 в 09:39
Голенастым маргариновым за вторую строчку еще придется побороться с Атлетико.
starche
starche
11 января 2016 в 09:38
Вполне закономерно.
Майкл59ru
Майкл59ru
11 января 2016 в 09:17
Неделю теперь Атлетико будет почивать на лаврах.
нечитайло
нечитайло
11 января 2016 в 08:24
сорвалось
Воин трои
Воин трои
11 января 2016 в 08:24
Молодцы матрасники.
С победой
AlexandrMUnited
AlexandrMUnited ответ Хасан Шарипов (раскрыть)
11 января 2016 в 07:59, ред.
Что , реально болельщик атлетико?
Ystavshiy
Ystavshiy
11 января 2016 в 07:28
Гризли загрыл Сельту. Гроза и угроза, грандиозно!
alboro
alboro
11 января 2016 в 07:04
Классика
Хасан Шарипов
Хасан Шарипов ответ КУСАРЕСЭНДЖИН (комментарий удален) (раскрыть)
11 января 2016 в 06:58
я здесь
Vane4ek
Vane4ek
11 января 2016 в 06:36
Красавцы!) Надеюсь и после этого сезона Симеоне продолжить работать с Атлетико!)
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
11 января 2016 в 04:51
Эйбар на 6 месте??? жесть
Санчо Панса
Санчо Панса
11 января 2016 в 04:48
Отмечу, что впервые за Атлетико Мадрид сыграл Аугусто Фернандес, который дебютировал за матрасников против своей бывшей команды, проведший не один сезон в Сельте) Победный мяч на свой счет записал Антуан Гризманн! Если посчитать сколько побед принес талантливый француз своими голами, то их будет реально не мало в этом сезоне. Виктория, позволившая вернуться на первое место парням Диего Симеоне) С победой всех болельщиков Атлетико Мадрид!
enot7000
enot7000
11 января 2016 в 03:45
Гризманн хорош
Gannibal45
Gannibal45
11 января 2016 в 01:54
не знаю как другие думают, но я считаю что именно такие команды как Атлетико запоминаются и западают в душу
Caniggia
Caniggia ответ КУСАРЕСЭНДЖИН (комментарий удален) (раскрыть)
11 января 2016 в 01:28
Никакой зависти, да, у вас всё красиво, смотреть приятно, просто я за матрасный пролетарий.
Caniggia
Caniggia ответ КУСАРЕСЭНДЖИН (комментарий удален) (раскрыть)
11 января 2016 в 01:25
В тотальной скупке всех звёзд и последующем вручении им золотых мячиков.
Caniggia
Caniggia ответ КУСАРЕСЭНДЖИН (комментарий удален) (раскрыть)
11 января 2016 в 01:22
Почему? По мне лучше матрасы, чем гламурные Барсы и Реалы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 