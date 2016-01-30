«Арсенал» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, одолев «Бернли»

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Арсенал» дома обыграл «Бернли» со счетом 2:1. Решающий гол забил набирающий форму после возвращения в строй Алексис Санчес.
Лондон, стадион «Эмирейтс»
«Арсенал» — «Бернли» — 2:1 (1:1)
Голы: Чемберс 19, Санчес 53 - Воукс 30.
«Арсенал»: Оспина, Гиббс, Косьельни, Паулиста, Чемберс, Коклен (Артета 71), Окслейд-Чемберлен, Эль-Ненни, Санчес (Уолкотт 78), Жиру, Ивоби (Росицки 71).
Главный тренер: Арсен Венгер.
«Бернли»: Хитон, Уорд, Ми, Дариква, Кин, Джонс (Бартон 67), Эрфилд, Ульвестад, Воукс (Хеннингс 75), Бойд (Кайтли 80), Грэй.
Главный тренер: Шон Дайк.
Предупреждения: Эрфилд 65, Косьельни 73.
Судья: Ист.
Арсенал с победой!
Арсенал с победой!
Надеюсь в этой стадиии Арсенал и МЮ не втретятся хотелось бы финала КА 2016 Арсенал-МЮ. Еще раз с победой!!!
Надеюсь в этой стадиии Арсенал и МЮ не втретятся хотелось бы финала КА 2016 Арсенал-МЮ. Еще раз с победой!!!
10 тур АПЛ, 1 ноября 2014, дома 3:0, Санчес-Чемберс-Санчес. :)
10 тур АПЛ, 1 ноября 2014, дома 3:0, Санчес-Чемберс-Санчес. :)
С победой нас, АРСЕНАЛИСТЫ, и с выходом в следующий раунд!)))
С победой нас, АРСЕНАЛИСТЫ, и с выходом в следующий раунд!)))
А именно, с тех пор, как Жиру оправился от травмы.
И с этого момента Уолкот стал просто деградировать.
За исключением 2-ух моментов после возвращения Жиру.
Короче он сдал на 80% даже сначала этого сезона.
Я всегда в него верил, но сейчас уже игроки в Арсенале подобрались достойного уровня. И он на их фоне смотрится, как неуверенный игрок только что прибывший из молодежки. Возможно он прибавит, но причин ждать уже нет. Конкуренцию игрокам он проигрывает полностью. По окончании сезона я бы его продал, как и Артету и Фламини и Дебюши.
А именно, с тех пор, как Жиру оправился от травмы.
И с этого момента Уолкот стал просто деградировать.
За исключением 2-ух моментов после возвращения Жиру.
Короче он сдал на 80% даже сначала этого сезона.
Я всегда в него верил, но сейчас уже игроки в Арсенале подобрались достойного уровня. И он на их фоне смотрится, как неуверенный игрок только что прибывший из молодежки. Возможно он прибавит, но причин ждать уже нет. Конкуренцию игрокам он проигрывает полностью. По окончании сезона я бы его продал, как и Артету и Фламини и Дебюши.