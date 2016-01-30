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«Арсенал» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, одолев «Бернли»

30 января 2016, 20:09
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Арсенал» дома обыграл «Бернли» со счетом 2:1. Решающий гол забил набирающий форму после возвращения в строй Алексис Санчес.

Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» — «Бернли» — 2:1 (1:1)
Голы: Чемберс 19, Санчес 53 - Воукс 30. 

«Арсенал»: Оспина, Гиббс, Косьельни, Паулиста, Чемберс, Коклен (Артета 71), Окслейд-Чемберлен, Эль-Ненни, Санчес (Уолкотт 78), Жиру, Ивоби (Росицки 71).
Главный тренер: Арсен Венгер.

«Бернли»: Хитон, Уорд, Ми, Дариква, Кин, Джонс (Бартон 67), Эрфилд, Ульвестад, Воукс (Хеннингс 75), Бойд (Кайтли 80), Грэй.
Главный тренер: Шон Дайк.

Предупреждения: Эрфилд 65, Косьельни 73.

Судья: Ист.

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Все комментарии
shpa40k
shpa40k ответ aNOOBis (раскрыть)
01 февраля 2016 в 09:54
Я ж не спорю. Уолкотт был очень хорош, но после травм он совсем сдал и я уже, к сожалению не верю в него, как и в Уилшира...
nahan
nahan
01 февраля 2016 в 06:41
Захватывающая игра.
112910415
112910415
31 января 2016 в 07:18
хорошо
orbit22rus
orbit22rus
31 января 2016 в 07:05
Странно,что моноло ничего не написала.
Арсенал с победой!
Vor772
Vor772
31 января 2016 в 00:39
В 1/8 ой хотелось бы по круче соперников. А дебьют Эльнени мне очень понравился
Mr. Yes Yes Yes
Mr. Yes Yes Yes
31 января 2016 в 00:38
Победа далась в упорной борьбе и по праву!!! Арсенал с выходом в 1/8 YESYESYES
aNOOBis
aNOOBis ответ shpa40k (раскрыть)
31 января 2016 в 00:28
Я помню как в ЛЧ Адебайор Милану забивал с его передачи, В ПЛЭЙОФФ и Милан был в ПОРЯДЕ тогда. Уоллкот со своей половины пол Милана прошел-оббежал и на пустую раму выдал...
aNOOBis
aNOOBis ответ shpa40k (раскрыть)
31 января 2016 в 00:22
Ну, не храните Уоллкота! От него будет еще "выхлоп"...не факт, конечно, но я в это верю
Mr Siberian
Mr Siberian
31 января 2016 в 00:21
Следующий!)
Die Roten
Die Roten
31 января 2016 в 00:04
с победой канониров!
shpa40k
shpa40k
30 января 2016 в 23:54
Выиграли и хорошо!!! Рад возвращению Коклена, дебюту Эль-Ненни!!! Уолкотт всё хуже и хуже, зато как зарплату клянчал, когда переподписывал контракт... А тем временем Чуба Акпом сделал хет-трик за Халл...
DIDI 23
DIDI 23
30 января 2016 в 23:53, ред.
Пушкарей с победой!
ander_herrera
ander_herrera
30 января 2016 в 23:44
красавцы арсенал так держать!
666roza777
666roza777
30 января 2016 в 23:43
Я один заметил, что Бернли вышли в старой форме Арсенала? :D
Штатный Нырок
Штатный Нырок
30 января 2016 в 23:38
Рад за Санчеса
Deville
Deville
30 января 2016 в 23:35
С Победой Арсенал и выходом в 1/8.
Надеюсь в этой стадиии Арсенал и МЮ не втретятся хотелось бы финала КА 2016 Арсенал-МЮ. Еще раз с победой!!!
капер2015
капер2015
30 января 2016 в 23:16
повезло
ARSENAL 706
ARSENAL 706 ответ Тристан (раскрыть)
30 января 2016 в 23:00
ооо, Тристан, ты все тусишь на этом сайте))
ARSENAL 706
ARSENAL 706
30 января 2016 в 22:59
всем привет спустя 5 лет))) на соккере уже наверное новое поколение школьников)
Остапчук 67
Остапчук 67 ответ Качалкин (раскрыть)
30 января 2016 в 22:25
Береги себя!
Блоссия
Блоссия
30 января 2016 в 22:09
Жалко, что Озил не играл)
robik
robik
30 января 2016 в 21:46
Санчес и Чемберс любят играть с Бернли уже давно.
10 тур АПЛ, 1 ноября 2014, дома 3:0, Санчес-Чемберс-Санчес. :)
robik
robik ответ Prostoilusha (раскрыть)
30 января 2016 в 21:37
А давай это назовём отработкой связей. Ведь игры Ивоби - Коклен - Эль-Нэни раньше не было...
Triem
Triem
30 января 2016 в 21:21
Не буду комментировать матч а просто поздравлю всех нас с победой! Рад что вернулись Санчес и Коклен!
real_rmadrid
real_rmadrid
30 января 2016 в 21:14
Спасибо за красивую игру и победу, канониры!) Ох уж эта бесконечная проблема с реализацией...(

С победой нас, АРСЕНАЛИСТЫ, и с выходом в следующий раунд!)))
666roza777
666roza777 ответ Тристан (раскрыть)
30 января 2016 в 20:57, ред.
Единственное, Гибз на удивление сегодня оченама неплохо отыграл. Я аж его не узнал. А Артета - это чисто игрок ради игрока. Напоминает мне, когда колесо в машине спустило от прокола, то достаешь из багажника целое колесо, но оно тонкое и убогое. Ехать спокойно можно, но хочется поскорее избавится от него!
vashinin
vashinin
30 января 2016 в 20:55
с победой!
666roza777
666roza777 ответ musa_terek (комментарий удален) (раскрыть)
30 января 2016 в 20:53, ред.
Самое интересное, что он потерял свою игру совсем недавно.
А именно, с тех пор, как Жиру оправился от травмы.
И с этого момента Уолкот стал просто деградировать.
За исключением 2-ух моментов после возвращения Жиру.
Короче он сдал на 80% даже сначала этого сезона.
Я всегда в него верил, но сейчас уже игроки в Арсенале подобрались достойного уровня. И он на их фоне смотрится, как неуверенный игрок только что прибывший из молодежки. Возможно он прибавит, но причин ждать уже нет. Конкуренцию игрокам он проигрывает полностью. По окончании сезона я бы его продал, как и Артету и Фламини и Дебюши.
mphuZ
mphuZ
30 января 2016 в 20:52
Завтра вечером жеребьёвка
Galaxy real way
Galaxy real way
30 января 2016 в 20:51
Стоит похвалить Футболистов Бернли, все-таки играли ни где-нибудь а на Эмирейтс, проиграли только с разницей в 1 мяч. А пушкарей с выходом 1/8 и удачной жребий!
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