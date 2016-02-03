Фергюсон поддержал Инфантино в качестве кандидата на пост президента ФИФА

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03 февраля 2016, 16:30

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» поддержал кандидатуру генсека УЕФА Джанни Инфантино в качестве претендента на пост президента ФИФА . Ранее Инфантино выразили поддержку другие известные в футболе персоны (Жозе Моуринью, Роберто Карлос, Фабио Капелло, Луиш Фигу и другие), а также организации, включая РФС .