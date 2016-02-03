ГлавнаяНовости

Фергюсон поддержал Инфантино в качестве кандидата на пост президента ФИФА

03 февраля 2016, 16:30

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поддержал кандидатуру генсека УЕФА Джанни Инфантино в качестве претендента на пост президента ФИФА. Ранее Инфантино выразили поддержку другие известные в футболе персоны (Жозе Моуринью, Роберто Карлос, Фабио Капелло, Луиш Фигу и другие), а также организации, включая РФС.

«В последние годы я был послом УЕФА и много общался с Джанни. Думаю, что у него отличная профессиональная дисциплина, есть организационный потенциал, знание футбола. Желаю ему успеха в борьбе за пост президента ФИФА».

Все новости
Крауч: «Леви не отпустит Кейна, даже если он захочет уйти из „Тоттенхэма“»
Сегодня, 13:23 Комментарии1
Киммих: «„Бавария“ пройдёт в полуфинал ЛЧ. Мы лучше, чем ПСЖ»
Сегодня, 13:00 Комментарии7
Бентанкур: «Роналду злится на себя, а не на команду»
Сегодня, 12:32 Комментарии2
Маркизио поддержал Дзаньоло, который пропустит Евро-2020
Сегодня, 11:15 Комментарии1
Костакурта: «Раздражает, когда Доннарумма целует футболку „Милана“»
Сегодня, 10:48 Комментарии7
Агент: «Через пять лет Николич станет главным тренером „Ювентуса“»
Сегодня, 10:42 Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Die Roten
Die Roten
04 февраля 2016 в 11:42
и он тоже
Triem
Triem
04 февраля 2016 в 08:01
Президентом ФИФА должен стать латиноамериканец для того чтобы не пошатнуть доверие к этой организации и самое главное заткнуть пасть америкотам!
KAFA2525
KAFA2525
04 февраля 2016 в 00:52
…Мутнвя история. ЭтонеИнтересно
старина
старина
03 февраля 2016 в 23:00
Лучше бы Сэр Алекс сам навел порядок в этой конторе
Трувор
Трувор
03 февраля 2016 в 19:33
не по Сеньке шапка
Санчо Панса
Санчо Панса
03 февраля 2016 в 18:20
Да, с каждым днем именно Джанни Инфантино становится фаворитом в этой гонке за место президента ФИФА! Ну посмотрим, насколько сильно помогут ему эти голоса)
Apsny
Apsny
03 февраля 2016 в 17:47
Принцам там явно не место.
lobsterdam
lobsterdam
03 февраля 2016 в 17:44
с итальянцами МЫ найдем взаимопонимание
Galaxy real way
Galaxy real way
03 февраля 2016 в 17:32
Великий САФ! Уважениие ему!
RussianHorse
RussianHorse
03 февраля 2016 в 17:32
Алло,кто шары теперь будет на жеребьевке катать?
Остапчук 67
Остапчук 67
03 февраля 2016 в 16:57
В ход пошла тяжелая артиллерия.
МеталлФан
МеталлФан
03 февраля 2016 в 16:35
Инфантино всю жизнь под всеми прогибается и вылизывает. довольно таки мерзковатый тип. имхо ессно
МеталлФан
МеталлФан
03 февраля 2016 в 16:34
До одного места его поддержка,если ФФА против.
Великий Фергюсон
Великий Фергюсон
03 февраля 2016 в 16:33
Тут даже не поспоришь.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100