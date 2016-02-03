Фергюсон поддержал Инфантино в качестве кандидата на пост президента ФИФА

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поддержал кандидатуру генсека УЕФА Джанни Инфантино в качестве претендента на пост президента ФИФА. Ранее Инфантино выразили поддержку другие известные в футболе персоны (Жозе Моуринью, Роберто Карлос, Фабио Капелло, Луиш Фигу и другие), а также организации, включая РФС.
«В последние годы я был послом УЕФА и много общался с Джанни. Думаю, что у него отличная профессиональная дисциплина, есть организационный потенциал, знание футбола. Желаю ему успеха в борьбе за пост президента ФИФА».