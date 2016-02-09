Китайский клуб готовит предложение по Турану в размере 100 млн евро

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09 февраля 2016, 08:45

Хавбек «Барселоны» попал в сферу интересов китайского клуба.

Источник не указывает, какой именно клуб намерен сделать предложение «блаугранас», однако сообщается, что за турецкого хавбека, который лишь минувшим летом перебрался в «Барселону», клуб из Поднебесной готов выложить 100 млн евро. При этом игроку будет предложен 5-летний контракт.