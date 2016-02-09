Китайский клуб готовит предложение по Турану в размере 100 млн евро

Хавбек «Барселоны» Арда Туран попал в сферу интересов китайского клуба.
Источник не указывает, какой именно клуб намерен сделать предложение «блаугранас», однако сообщается, что за турецкого хавбека, который лишь минувшим летом перебрался в «Барселону», клуб из Поднебесной готов выложить 100 млн евро. При этом игроку будет предложен 5-летний контракт.
У Барсы полным-полно школоглориков, тут ничего удивительного и нового нет)
У Барсы полным-полно школоглориков, тут ничего удивительного и нового нет)