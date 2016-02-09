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Китайский клуб готовит предложение по Турану в размере 100 млн евро

09 февраля 2016, 08:45

Хавбек «Барселоны» Арда Туран попал в сферу интересов китайского клуба.

Источник не указывает, какой именно клуб намерен сделать предложение «блаугранас», однако сообщается, что за турецкого хавбека, который лишь минувшим летом перебрался в «Барселону», клуб из Поднебесной готов выложить 100 млн евро. При этом игроку будет предложен 5-летний контракт.

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Все комментарии
vyryao
vyryao ответ aztec1970 (раскрыть)
11 февраля 2016 в 15:10
каком заборе, малый, упоролся?
nahan
nahan
10 февраля 2016 в 06:35
За сто могут и отдать...
Romeo 777
Romeo 777
09 февраля 2016 в 16:19
100 млн.евро за Оскара...теперь ту же соточку за Турана предлагают...что-то китайцы разошлись так не на шутку
aztec1970
aztec1970 ответ vyryao (раскрыть)
09 февраля 2016 в 16:08
Не надо верить написанному на заборе, ага.
aztec1970
aztec1970
09 февраля 2016 в 16:07
Ну, начался жанр фэнтези, ага.
Flamencoo
Flamencoo
09 февраля 2016 в 15:20
Азиатская Лига Чемпионов начинает взрослеть))) Вот бы увидеть в Родном Бишкеке Турана и Мартинеса ))) А может еще Лавесси?? Кто знает....
Ty4ka98
Ty4ka98
09 февраля 2016 в 15:07
Этот клуб - «Бэйцзин Гоань».
vyryao
vyryao
09 февраля 2016 в 14:51
ого. Китайцы с ума сходят. Если так будет продолжаться, то китайская лига станет по уровню как итальянская или французская
mphuZ
mphuZ ответ Олег Пастушков (раскрыть)
09 февраля 2016 в 14:39
верно. в МЛС с того же начинали. практически. они больше заманивали зарплатами для ветеранов, но ведь результат это дало ? в МЛС сейчас играют уж точно не хуже команд из РФПЛ.
mphuZ
mphuZ
09 февраля 2016 в 14:32, ред.
100 лямов за этого турка ? продавать не глядя!
rom2228man
rom2228man ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
09 февраля 2016 в 14:16
А ты как думал?)
У Барсы полным-полно школоглориков, тут ничего удивительного и нового нет)
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ бoсх (раскрыть)
09 февраля 2016 в 12:53
об этом и речь, давно надо потолок и трансферов и зарплат ставить. Зарплаты до 15, трансферы до 80. Ибо нех ))
АлексейИ
АлексейИ
09 февраля 2016 в 12:42
За такие деньги Барса сама доставит его в Китай в красивой обертке
RMA 005
RMA 005
09 февраля 2016 в 12:29
Ни)(уя себе слушок однако)
Олег Пастушков
Олег Пастушков ответ Funny_Smailik (раскрыть)
09 февраля 2016 в 12:13
Покупка звезд мировой величины — возможность поднять популярность чемпионата как в стране, так и в мире. Это пока не о результатах.
EAGinLE
EAGinLE
09 февраля 2016 в 12:10
Денег много в китайском футболе .
alboro
alboro
09 февраля 2016 в 11:59
посмотрим
Arda123Turan
Arda123Turan
09 февраля 2016 в 11:55
а Роналду в тайскую лигу не приглашали?
Arda123Turan
Arda123Turan
09 февраля 2016 в 11:54, ред.
не плохо так...можно еще дугласа за 40 продать,алвеса за 50,тельо за 70,матье за лямов 30
Wo_Ong
Wo_Ong ответ Майкл59ru (раскрыть)
09 февраля 2016 в 11:51
+!
barcamilan
barcamilan
09 февраля 2016 в 11:39
че-то обнаглели эти китайцы
Gagarin56
Gagarin56 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
09 февраля 2016 в 11:20
Эхаха, взорвали рынок покупка бегунка за 100 лямов
Funny_Smailik
Funny_Smailik
09 февраля 2016 в 11:19
Китайцам надо понять, что тупо покупкой хороших игроков ничего не добиться (примеров много, один из них - Анжи). Надо еще уметь строить коллектив, хорошим тренером составить из них монолитный футбольный кулак с хорошим взаимопониманием на поле. Только тогда можно расчитывать на какие-то значимые трофеи.
Майкл59ru
Майкл59ru ответ Wo_Ong (раскрыть)
09 февраля 2016 в 11:13
самая главная шутка столетия это Реал !
бoсх
бoсх ответ Ruslan3132 (раскрыть)
09 февраля 2016 в 11:10
марадона из барсы в наполи вообще за какие то там 7 лямов перешёл=))
Apsny
Apsny
09 февраля 2016 в 11:01
Продать нужно).
V-35_________15rus
V-35_________15rus
09 февраля 2016 в 10:57
Проданно
Верг
Верг
09 февраля 2016 в 10:54
дело керимова процветает
RUSTY8
RUSTY8
09 февраля 2016 в 10:53
усё...маразм крепчает...ждем предложения на месси на 5 хулиярдов)))
Ruslan3132
Ruslan3132
09 февраля 2016 в 10:45
гребанный Китай ломает весь кайф футбола, когда то за таких монстров футбола как Зидан, Шевченко, Роналдо, Буффон давали 40-60лямов максимум, а тут какая то булка, запасной игрок 100 лямов, ППЦ!
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