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Мойес выразил готовность возглавить «Астон Виллу»

24 марта 2016, 23:19

Бывший наставник «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес может продолжить тренерскую карьеру на Туманном Альбионе.

Сообщается, что шотландский специалист, который на данный момент является безработным, готов возглавить идущую на последнем месте в АПЛ «Астон Виллу» и продолжить сотрудничество с клубом даже при условии вылета бирмингемцев в Чемпионшип.

Напомним, что на данный момент «вилланов» возглавляет Реми Гард, но под его руководством команда не показывает того футбола, на который рассчитывают руководство и болельщики клуба.

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Все комментарии
лолос
лолос
25 марта 2016 в 16:46
Как раз чемпионшип его уровень. С топ-командами он провалился. "Реал Сосьедад" вон после его работы до сих пор оклематься не может. А до него в еврокубках, даже в ЛЧ играл.
Санчо Панса
Санчо Панса
25 марта 2016 в 10:50
Давненько уже не слышал ничего про Мойеса! Он готов возглавит клуб Чемпионшипа? Молодец, что еще сказать! Работает за идею, видимо. Есть аналогия с одним тренером, которого зовут Валера Карпин)
КЭТиК
КЭТиК
25 марта 2016 в 09:45
МойесДэвид начнет все с нуля.
sparxx
sparxx ответ Фрэнсис (раскрыть)
25 марта 2016 в 09:12
Даже для 2004 года.....25 лямов маловато будет. Но не суть.... Такие же деньги предлагали еще несколько клубов и если я не ошибаюсь даже с более выгодными условиями, но.... любовные отношения МЮ и Эвертона продолжаются уже не первый век, так что было бесполезно что либо им предлагать.
Барабуля
Барабуля
25 марта 2016 в 09:06
Да все равно вилланы вылетят.
DEADP00L
DEADP00L
25 марта 2016 в 06:22
Странно,лучше бы он Ньюкасл возглавил,с ним больше шансов остаться,а Астон Виллу придется из Чемпионшипа выводить да еще как-минимум там пол-команды уйдет
Фрэнсис
Фрэнсис ответ sparxx (раскрыть)
25 марта 2016 в 05:55
25.6 млн фунтов в 2004 году это почти без денег отдали?)Хоть и не нравится тебе МЮ,все же думаю стоит объективно писать,а не сочинять что попало.
BENFICA
BENFICA
24 марта 2016 в 23:49
Астон Вилла классная команда даже ЛЧ брали 1982году
sparxx
sparxx
24 марта 2016 в 23:43, ред.
Когда Мойс шёл стабильно с Эвертоном и каждый год брал 5-6-7 место, а один раз взял даже 4-ое .... предложений к шотландцу было море и если мне не изменяет память то даже наш Леви ему предлагал взять ШПОР, но гордый шотландец "имел в кармане" твёрдое шотландское обещание от САФа, что самый титулованый клуб мира перейдёт опять в шотландские руки..... увы пани-братство не состоялось. САФу хотелось отблагодариться Мойсу за то что столько лет Эвертон играл свои встречи с МЮ с первой до последней минуты матча в стойке "Г", но как только на Гудиссон приезжал конкурент МЮ /в разные годы разные команды/ то Эвертон выходил на матч как на финал ЛЧ.... 12 жёлтых, 2 красные и пару переломов, но 3 очка конкурент не увозил + Шрека почти без денег отдали....
RussianHorse
RussianHorse
24 марта 2016 в 23:34
Не понятно мне. Его звали в Ньюкасл-отказался,вроде как,хотя Сороки еще точно не вылетели в Шип,в отличии от Виллы.
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