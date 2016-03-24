Мойес выразил готовность возглавить «Астон Виллу»

Бывший наставник «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес может продолжить тренерскую карьеру на Туманном Альбионе.
Сообщается, что шотландский специалист, который на данный момент является безработным, готов возглавить идущую на последнем месте в АПЛ «Астон Виллу» и продолжить сотрудничество с клубом даже при условии вылета бирмингемцев в Чемпионшип.
Напомним, что на данный момент «вилланов» возглавляет Реми Гард, но под его руководством команда не показывает того футбола, на который рассчитывают руководство и болельщики клуба.