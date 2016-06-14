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«Фенербахче» предлагает «Роме» 7 млн евро за Думбия

14 июня 2016, 23:22

«Фенербахче» заинтересован в услугах нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

Сообщается, что турецкий клуб готов предложить «волкам» 7 млн евро за бывшего форварда ЦСКА, однако римляне рассчитывают выручить за ивуарийца не менее 12 млн евро.

Напомним, что вторую часть минувшего сезона 28-летний футболист провел в «Ньюкасле» на правах аренды.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса ответ SonicStar (раскрыть)
15 июня 2016 в 20:52
Привет, дружище! В Китае сейчас играть модно нынче) За кого болеешь на ЕВРО, кстати?
SonicStar
SonicStar ответ Санчо Панса (раскрыть)
15 июня 2016 в 20:17
Если гинер выложит за него нормальную сумму - то пусть идет в ЦСКА ) в аренду его больше никому давать не будут. Поедет в Китай к Жервиньо ) его клуб заинтересован в подписании Думбия )
dj45
dj45 ответ Упоротый конь (раскрыть)
15 июня 2016 в 20:14
не загнусь я от тоски,ибо нюхать будешь ты)
Санчо Панса
Санчо Панса
15 июня 2016 в 14:34
Уже не первый год Фенербахче интересуется Сейду и хочет его подписать! Но если выбирать между Фенером и ЦСКА, то лучше, конечно, идти Носорогу в ЦСКА) В армейском клубе его любят, уважают и ждут.
FRZZ
FRZZ
15 июня 2016 в 13:21
Сейчас даже 7 млн.евро много для Думбии. Прошло его время к сожалению.
КЭТиК
КЭТиК
15 июня 2016 в 12:30
В Фенербахче переходить - только доигрывать.
mister-TEX
mister-TEX
15 июня 2016 в 08:51
Лучше в ЦСКА! Думбия_Сейду
SanitarForest
SanitarForest
15 июня 2016 в 08:04
7 лямов за Думбия? это по 1 ляму за 10 лет его жизни? дааа с годами Думбия только дорожает...антиквариат))))
Nariman555
Nariman555
15 июня 2016 в 07:52
Думбия_Сейду За столько не отдадут Рома
pif57
pif57
15 июня 2016 в 07:37
Лучше в ЦСКА!
Ольга13
Ольга13
15 июня 2016 в 07:35
Думбия_Сейду ждёт... План Гинера работает...)))
sir_Alex
sir_Alex
15 июня 2016 в 07:27
Пусть сам доплатит разницу - и в Турцию!
kupryaev
kupryaev ответ wingback (комментарий удален) (раскрыть)
15 июня 2016 в 06:41
и купит ведь опять Думбия_Сейду за 0.7))
nahan
nahan
15 июня 2016 в 06:30
За столько не отдадут, конечно.
Selim Yavuz
Selim Yavuz
15 июня 2016 в 02:58
Если бы Думбия_Сейду играл бы сейчас в Роме так же как играл в ЦСКА,то да,то можно было бы еще римлянам требовать больше,чем им предлагают...
RussianHorse
RussianHorse
15 июня 2016 в 00:17
Какие же жадные черти,а)
Никто вам не даст 12 млн. Успокойтесь уже)
EAGinLE
EAGinLE
14 июня 2016 в 23:57
Думбия в
Турции самое место .
Упоротый конь
Упоротый конь ответ dj45 (раскрыть)
14 июня 2016 в 23:35
нюхай ты свои носки
и загнешся от тоски!!
dj45
dj45
14 июня 2016 в 23:31
лучше нюхать два носка,чем болеть за цска
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