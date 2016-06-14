«Фенербахче» предлагает «Роме» 7 млн евро за Думбия

«Фенербахче» заинтересован в услугах нападающего «Ромы» Сейду Думбия.
Сообщается, что турецкий клуб готов предложить «волкам» 7 млн евро за бывшего форварда ЦСКА, однако римляне рассчитывают выручить за ивуарийца не менее 12 млн евро.
Напомним, что вторую часть минувшего сезона 28-летний футболист провел в «Ньюкасле» на правах аренды.
Никто вам не даст 12 млн. Успокойтесь уже)
Никто вам не даст 12 млн. Успокойтесь уже)
Турции самое место .
Турции самое место .
и загнешся от тоски!!
и загнешся от тоски!!