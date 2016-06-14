«Фенербахче» предлагает «Роме» 7 млн евро за Думбия

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14 июня 2016, 23:22

«Фенербахче» заинтересован в услугах нападающего «Ромы» .

Сообщается, что турецкий клуб готов предложить «волкам» 7 млн евро за бывшего форварда ЦСКА , однако римляне рассчитывают выручить за ивуарийца не менее 12 млн евро.

Напомним, что вторую часть минувшего сезона 28-летний футболист провел в «Ньюкасле» на правах аренды.