Кандрева хочет получать в «Наполи» не менее 3 млн евро в год

Хавбек «Лацио» Антонио Кандрева в ближайшее время проведет переговоры с «Наполи».
Согласно итальянским СМИ, футболист сборной Италии обозначил сумму, которую он хочет получать в новом клубе.
Сообщается, что Кандрева даже не будет рассматривать предложение «партенопейцев», если сумма жалования в потенциальном контракте будет меньше трех млн евро в год.
Напомним, что сами клубы, по слухам, уже договорились о трансфере игрока.
Некоторые его обладатели получают больше.
Некоторые его обладатели получают больше.