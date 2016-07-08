ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия A 2016/2017

Кандрева хочет получать в «Наполи» не менее 3 млн евро в год

08 июля 2016, 08:39

Хавбек «Лацио» Антонио Кандрева в ближайшее время проведет переговоры с «Наполи».

Согласно итальянским СМИ, футболист сборной Италии обозначил сумму, которую он хочет получать в новом клубе.

Сообщается, что Кандрева даже не будет рассматривать предложение «партенопейцев», если сумма жалования в потенциальном контракте будет меньше трех млн евро в год.

Напомним, что сами клубы, по слухам, уже договорились о трансфере игрока.

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Gandalf The Grey
Gandalf The Grey
08 июля 2016 в 19:08
Нехило!
Остапчук 67
Остапчук 67
08 июля 2016 в 13:44
Российского паспорта жаль нет.
Некоторые его обладатели получают больше.
RomM84
RomM84
08 июля 2016 в 08:47
деньги деньги деньги... Ребята, а футбол где???????
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