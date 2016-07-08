Кандрева хочет получать в «Наполи» не менее 3 млн евро в год

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08 июля 2016, 08:39

Хавбек «Лацио» в ближайшее время проведет переговоры с «Наполи».

Согласно итальянским СМИ , футболист сборной Италии обозначил сумму, которую он хочет получать в новом клубе.

Сообщается, что Кандрева даже не будет рассматривать предложение «партенопейцев», если сумма жалования в потенциальном контракте будет меньше трех млн евро в год.

Напомним, что сами клубы, по слухам, уже договорились о трансфере игрока.