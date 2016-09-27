Сарри: «„Бенфика“ — одна из сильнейших команд Европы»

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27 сентября 2016, 17:53

Главный тренер «Наполи» после победы в матче чемпионата Италии с «Кьево» поделился ожиданиями от игры Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Наша команда готова к игре. Все понимают, что будет сложно. „Бенфика“ очень сильна. Она легко контролирует мяч, играет организованно, технично. Это одна из сильнейших команд Европы. В прошлом сезоне она дошла до четвертьфинала и дала бой „Баварии“. У нее хорошая организация защиты, там качественные полузащитники и игроки атаки. Много таланта в этой команде. Трудно заставить „Бенфику“ ошибиться, но мы попробуем контролировать игру. Будет сложнее, чем с киевским „Динамо“».