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Булыкин: «„Ростов“ сможет победить ПСВ»

28 сентября 2016, 13:55
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВМатч завершен

Бывший нападающий сборной России и голландского «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ.

«Сегодня „Ростов“ сможет победить ПСВ. Домашняя арена плюс не самый грозный соперник позволяют надеяться на положительный результат для ростовчан. Ростовская команда должна забить быстрый гол ПСВ, тогда игра пойдет по нужному сценарию.

ПСВ, как и любая голландская команда, не любит играть от обороны, а предпочитает атаку. „Ростов“ должен сыграть так, как он умеет – надежная оборона и быстрые контратаки. Российский клуб знает свои сильные стороны и должен их использовать. Матч закончится со счетом 2:1, „Ростов“ победит».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
28 сентября 2016 в 21:04
Удачи Ростову! Успехов и больших побед!
arzamas
arzamas
28 сентября 2016 в 19:23
Сегодня все более за Ростов!
Алёша Мясной
Алёша Мясной
28 сентября 2016 в 17:54
Удачи ростову и главное надеемся на очки в копилку российского футбола
Санчо Панса
Санчо Панса
28 сентября 2016 в 17:36
Конечно может! Ростов ведь уже обыграл один голландский гранд на пути в групповой этап. Так почему бы это не повторить, но уже в групповом раунде ЛЧ) Вперед, ростовчане!
Ольга13
Ольга13
28 сентября 2016 в 16:38
Ну дай-то Бог футбольный!!! Удачи Ростову!!!
juchok
juchok
28 сентября 2016 в 16:30
ставь хату,Димон!)!)!)
Leha-ha50
Leha-ha50
28 сентября 2016 в 16:28
Задолбали эти прогнозисты!!! Канчельскис тоже прогнозировал, результат известен.
Хоть бы один признался честно, мол извините господа , облажался. Так нет треплют и треплют!!!
Фиорито
Фиорито
28 сентября 2016 в 16:11
ПСВ это далеко не Аякс и в прошлом сезоне чуть не выбил Атлетико, уступив по лишь пенальти, поэтому о победе с минимальным счетом приходится лишь мечтать.
ЮЗИК
ЮЗИК
28 сентября 2016 в 15:55
Вчера многие говорили что ЦСКА может победить не основной состав шпор,получилось плачевно.Лучше дождёмся игры и болеем за Ростов !
Gloomy59
Gloomy59
28 сентября 2016 в 15:50
Скоро на улицу нельзя будет выйти, кругом одни прогнозы, даже от бабушки Мани!!!!!!
В футболе не получилось, так дай думаю здесь чего нибудь брякну!!!!!!
Правильно ребята пишут, хочет Ростов победить, значит победит, а мы верим в него!!!!
Вчера, кстати, особого желания ЦСКА. что-то не видно было!
Отсюда и результат.
Побед российским клубам в ЛЧ и ЛЕ!!!!!
64русс
64русс
28 сентября 2016 в 15:34
Булыкину закрыть рот бы..не угадал за время своего экспертирования не то что ни одного результата, даже ни одного исхода матчей...только сглазить может
drug01
drug01
28 сентября 2016 в 15:33
Он хорошо знает силу ПСВ....
Шуnя771
Шуnя771 ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
28 сентября 2016 в 15:03
Прекрати Иван!

Исправлюсь,
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
28 сентября 2016 в 15:02
"Ростов" победит потому, что очень сильно этого хочет.
В любом случае отдача игроков будет максимальная.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
28 сентября 2016 в 14:49
Верить булыкину - последнее дело.
Ironyfan
Ironyfan
28 сентября 2016 в 14:46
Ох уж эти "предполагатели" и прогнозисты.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
28 сентября 2016 в 14:42
Привет Князь!

Как жизнь?
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
28 сентября 2016 в 14:39
Ну-ну) Вчера уже одни "победили"...
Ростов да ну на
Ростов да ну на
28 сентября 2016 в 14:37
Мы другого и не ждем. Удачи Ростову!
Шуnя771
Шуnя771
28 сентября 2016 в 14:36
Только Победа!

Только Ростов!!!
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
28 сентября 2016 в 14:33
Не на каркай Дима ,вчера мы такое же про ЦСКА слышали
na
na
28 сентября 2016 в 14:31
Будем надеяться.
TURBO 84
TURBO 84
28 сентября 2016 в 14:31
Никто и не сомневается.
John Ust
John Ust
28 сентября 2016 в 14:29
Удачи сегодня Ростову!!!!!
RomM84
RomM84
28 сентября 2016 в 14:24
ну так Ростов и Баварию МОГ выиграть... че то не срослось... так что не гопай Дима, не надо!
FC RSM
FC RSM
28 сентября 2016 в 14:14
Ты уже это говорил.
Иван Котовский
Иван Котовский
28 сентября 2016 в 14:09, ред.
Смотри не сглазь...Месяцем ранее ты говорил Аякс победит и что из этого вышло...Если твои прогнозы сбываются через один то мы согласны...
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