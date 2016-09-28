Булыкин: «„Ростов“ сможет победить ПСВ»

Бывший нападающий сборной России и голландского «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ.
«Сегодня „Ростов“ сможет победить ПСВ. Домашняя арена плюс не самый грозный соперник позволяют надеяться на положительный результат для ростовчан. Ростовская команда должна забить быстрый гол ПСВ, тогда игра пойдет по нужному сценарию.
ПСВ, как и любая голландская команда, не любит играть от обороны, а предпочитает атаку. „Ростов“ должен сыграть так, как он умеет – надежная оборона и быстрые контратаки. Российский клуб знает свои сильные стороны и должен их использовать. Матч закончится со счетом 2:1, „Ростов“ победит».
Хоть бы один признался честно, мол извините господа , облажался. Так нет треплют и треплют!!!
Хоть бы один признался честно, мол извините господа , облажался. Так нет треплют и треплют!!!
В футболе не получилось, так дай думаю здесь чего нибудь брякну!!!!!!
Правильно ребята пишут, хочет Ростов победить, значит победит, а мы верим в него!!!!
Вчера, кстати, особого желания ЦСКА. что-то не видно было!
Отсюда и результат.
Побед российским клубам в ЛЧ и ЛЕ!!!!!
В футболе не получилось, так дай думаю здесь чего нибудь брякну!!!!!!
Правильно ребята пишут, хочет Ростов победить, значит победит, а мы верим в него!!!!
Вчера, кстати, особого желания ЦСКА. что-то не видно было!
Отсюда и результат.
Побед российским клубам в ЛЧ и ЛЕ!!!!!
Исправлюсь,
Исправлюсь,
В любом случае отдача игроков будет максимальная.
В любом случае отдача игроков будет максимальная.
Как жизнь?
Как жизнь?
Только Ростов!!!
Только Ростов!!!