Булыкин: «„Ростов“ сможет победить ПСВ»

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28 сентября 2016, 13:55

Бывший нападающий сборной России и голландского «Аякса» поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ.

«Сегодня „Ростов“ сможет победить ПСВ. Домашняя арена плюс не самый грозный соперник позволяют надеяться на положительный результат для ростовчан. Ростовская команда должна забить быстрый гол ПСВ, тогда игра пойдет по нужному сценарию.

ПСВ, как и любая голландская команда, не любит играть от обороны, а предпочитает атаку. „Ростов“ должен сыграть так, как он умеет – надежная оборона и быстрые контратаки. Российский клуб знает свои сильные стороны и должен их использовать. Матч закончится со счетом 2:1, „Ростов“ победит».