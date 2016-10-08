«Динамо» минимально одолело «Кубань»

В матче 16-го тура ФНЛ московское «Динамо» победило «Кубань» благодаря единственному голу Ивана Маркелова под занавес первого тайма.
Химки, «Арена-Химки».
«Динамо» — «Кубань» — 1:0 (1:0)
Гол: Маркелов 44.
«Динамо»: Шунин, Рыков, Хольмен, Терехов, Морозов, Соснин (Кузьмин 72), Катрич (Темников 79), Маркелов (Ташаев 75), Зотов, Сапета, Обольский.
Главный тренер: Юрий Калитвинцев.
«Кубань»: Фролов, Бугаев, Бендзь, Зотов, Смирнов, Щадин (Хубулов 57), Гай, Ильин (Житнев 77), Якуба (Маляров 86), Лобкарёв, Алейник (Нурисов 68).
Главный тренер: Михаил Семенов (и. о.)
Предупреждения: Маркелов 9, Рыков 26, Соснин 34, Щадин 56, Смирнов 67, Бендзь 84.
Судья: Артем Чистяков.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Конечно отсутствие Бечирая и Панченко серьезно сказалась на атакующий действиях команды. Коля Обольский ничего показать не смог, пасовали на него в основном верхом и там он получая затрещины от центральных защитником практически все проигрывал. Зотов играя 10 номера, выглядел слабо и только после ухода Соснина, он опустился ниже и стал показывать нормальный футбол. Если бы не фланги и Сапета, то совсем печалька была бы...
Обязательно необходимо усиливать переднюю линию, в тем более с такой игрой Панченко (его уже в сборную вызвали) зимой армейцы захотят его вернуть и будет плохо.
Конечно отсутствие Бечирая и Панченко серьезно сказалась на атакующий действиях команды. Коля Обольский ничего показать не смог, пасовали на него в основном верхом и там он получая затрещины от центральных защитником практически все проигрывал. Зотов играя 10 номера, выглядел слабо и только после ухода Соснина, он опустился ниже и стал показывать нормальный футбол. Если бы не фланги и Сапета, то совсем печалька была бы...
Обязательно необходимо усиливать переднюю линию, в тем более с такой игрой Панченко (его уже в сборную вызвали) зимой армейцы захотят его вернуть и будет плохо.
Кстати, при голе Маркелова, вызвавшего уже столько споров, офсайд, похоже, все-таки был.
Да, там кубанский защ Смирнов действительно задержался у лицевой, но вратарь Фролов-то был отыгран. Тем самым, в момент паса на Маркелова перед ним был только один игрок Кубани (Смирнов), а это офсайд, судьи не разобрались..
Но справедливости ради нельзя не отметить, что на 18 минуте по непонятным причинам не был поставлен в ворота Кубани чистейший пенальти за очевидный снос Соснина..
О матче в целом..
Кубань сегодня воспроизвела игру Мордовии против Динамо неделей раньше- работала организованно, плотно, цепко, не давая нашим ни разбежаться, ни развивать атаки обостряющими передачами вперед.
К тому же во втором тайме динамовцы почему-то сели глубоко вниз, выправляясь лишь отрезками.
И несмотря на все это в целом мы выглядели поубедительнее и выиграли заслуженно, на мой взгляд. Хотя бы потому, что и до ударов доводили дело существенно чаще, и голевых моментов имели существенно больше.
Об игроках персонально..
Ощущались неровности с этим составом.
Так, хорошо провели матч Шунин, Терехов.
А Хольмена я такого вообще никогда еще не видел- парень рвал, метал и, что характерно,- безошибочно и без фолов. Чистил все, снимал все, Рыков рядом с ним просто всю дорогу отдыхал и смотрел футбол)
Швед- внеконкурентно лучший сегодня.
А вот Катрич, долгое время работавший неплохо и выдавший отличный пас на Терехова в эпизоде с голом, на 65 мин смазал все впечатление о себе, не забив с позиции, с которой забить было проще, чем не забить.
И Гришка Морозов минут за 20 до конца начал так косячить, что просто беда, в одном из эпизодов в результате обреза едва не привез.
Ну и Коля Обольский- реальная боль. У парня то ли не хватает сил, то ли желания, но единоборства он проигрывал систематически и был почти бесполезен. Сто раз вспоминался Бечирай, который хоть и мажет по воротам, но цепляется за мяч впереди столько, что его отсутствие на поле было видно с первых минут.
Маркелов выглядел довольно бледно, что вызвано, вероятно, отсутствием Кирюхи.
Так что, как ни крути- и Панченко, и Бечирай в команде пока что факторы трудновосполнимые..
Кстати, при голе Маркелова, вызвавшего уже столько споров, офсайд, похоже, все-таки был.
Да, там кубанский защ Смирнов действительно задержался у лицевой, но вратарь Фролов-то был отыгран. Тем самым, в момент паса на Маркелова перед ним был только один игрок Кубани (Смирнов), а это офсайд, судьи не разобрались..
Но справедливости ради нельзя не отметить, что на 18 минуте по непонятным причинам не был поставлен в ворота Кубани чистейший пенальти за очевидный снос Соснина..
О матче в целом..
Кубань сегодня воспроизвела игру Мордовии против Динамо неделей раньше- работала организованно, плотно, цепко, не давая нашим ни разбежаться, ни развивать атаки обостряющими передачами вперед.
К тому же во втором тайме динамовцы почему-то сели глубоко вниз, выправляясь лишь отрезками.
И несмотря на все это в целом мы выглядели поубедительнее и выиграли заслуженно, на мой взгляд. Хотя бы потому, что и до ударов доводили дело существенно чаще, и голевых моментов имели существенно больше.
Об игроках персонально..
Ощущались неровности с этим составом.
Так, хорошо провели матч Шунин, Терехов.
А Хольмена я такого вообще никогда еще не видел- парень рвал, метал и, что характерно,- безошибочно и без фолов. Чистил все, снимал все, Рыков рядом с ним просто всю дорогу отдыхал и смотрел футбол)
Швед- внеконкурентно лучший сегодня.
А вот Катрич, долгое время работавший неплохо и выдавший отличный пас на Терехова в эпизоде с голом, на 65 мин смазал все впечатление о себе, не забив с позиции, с которой забить было проще, чем не забить.
И Гришка Морозов минут за 20 до конца начал так косячить, что просто беда, в одном из эпизодов в результате обреза едва не привез.
Ну и Коля Обольский- реальная боль. У парня то ли не хватает сил, то ли желания, но единоборства он проигрывал систематически и был почти бесполезен. Сто раз вспоминался Бечирай, который хоть и мажет по воротам, но цепляется за мяч впереди столько, что его отсутствие на поле было видно с первых минут.
Маркелов выглядел довольно бледно, что вызвано, вероятно, отсутствием Кирюхи.
Так что, как ни крути- и Панченко, и Бечирай в команде пока что факторы трудновосполнимые..
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Главное ТРИ ОЧКА,а не минимально обыграло или максимально!!!
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Главное ТРИ ОЧКА,а не минимально обыграло или максимально!!!