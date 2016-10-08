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«Динамо» минимально одолело «Кубань»

08 октября 2016, 16:53
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)КубаньМатч завершен

В матче 16-го тура ФНЛ московское «Динамо» победило «Кубань» благодаря единственному голу Ивана Маркелова под занавес первого тайма.

Химки, «Арена-Химки».

«Динамо» — «Кубань» — 1:0 (1:0)
Гол: Маркелов 44.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Хольмен, Терехов, Морозов, Соснин (Кузьмин 72), Катрич (Темников 79), Маркелов (Ташаев 75), Зотов, Сапета, Обольский.
Главный тренер: Юрий Калитвинцев.

«Кубань»: Фролов, Бугаев, Бендзь, Зотов, Смирнов, Щадин (Хубулов 57), Гай, Ильин (Житнев 77), Якуба (Маляров 86), Лобкарёв, Алейник (Нурисов 68).
Главный тренер: Михаил Семенов (и. о.)

Предупреждения: Маркелов 9, Рыков 26, Соснин 34, Щадин 56, Смирнов 67, Бендзь 84.

Судья: Артем Чистяков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
sergey610
sergey610
09 октября 2016 в 08:10
ЭХ! Тяжела мужская доля.Сегодня пойду на каую-то Рику.
Vladimir808
Vladimir808
08 октября 2016 в 22:46
С побеДой!
шацк
шацк
08 октября 2016 в 20:00, ред.
Был на матче.
Конечно отсутствие Бечирая и Панченко серьезно сказалась на атакующий действиях команды. Коля Обольский ничего показать не смог, пасовали на него в основном верхом и там он получая затрещины от центральных защитником практически все проигрывал. Зотов играя 10 номера, выглядел слабо и только после ухода Соснина, он опустился ниже и стал показывать нормальный футбол. Если бы не фланги и Сапета, то совсем печалька была бы...
Обязательно необходимо усиливать переднюю линию, в тем более с такой игрой Панченко (его уже в сборную вызвали) зимой армейцы захотят его вернуть и будет плохо.
Санчо Панса
Санчо Панса
08 октября 2016 в 19:35
С непростой и столь приятной победой всех болельщиков Динамо! Кубань откровенно говоря жаль...
баск
баск
08 октября 2016 в 19:20
Впереди нам сегодня было довольно трудно, серьезного креатива явно недоставало, хотя и нельзя сказать, что его не было совсем..

Кстати, при голе Маркелова, вызвавшего уже столько споров, офсайд, похоже, все-таки был.
Да, там кубанский защ Смирнов действительно задержался у лицевой, но вратарь Фролов-то был отыгран. Тем самым, в момент паса на Маркелова перед ним был только один игрок Кубани (Смирнов), а это офсайд, судьи не разобрались..
Но справедливости ради нельзя не отметить, что на 18 минуте по непонятным причинам не был поставлен в ворота Кубани чистейший пенальти за очевидный снос Соснина..

О матче в целом..

Кубань сегодня воспроизвела игру Мордовии против Динамо неделей раньше- работала организованно, плотно, цепко, не давая нашим ни разбежаться, ни развивать атаки обостряющими передачами вперед.
К тому же во втором тайме динамовцы почему-то сели глубоко вниз, выправляясь лишь отрезками.
И несмотря на все это в целом мы выглядели поубедительнее и выиграли заслуженно, на мой взгляд. Хотя бы потому, что и до ударов доводили дело существенно чаще, и голевых моментов имели существенно больше.

Об игроках персонально..

Ощущались неровности с этим составом.
Так, хорошо провели матч Шунин, Терехов.
А Хольмена я такого вообще никогда еще не видел- парень рвал, метал и, что характерно,- безошибочно и без фолов. Чистил все, снимал все, Рыков рядом с ним просто всю дорогу отдыхал и смотрел футбол)
Швед- внеконкурентно лучший сегодня.

А вот Катрич, долгое время работавший неплохо и выдавший отличный пас на Терехова в эпизоде с голом, на 65 мин смазал все впечатление о себе, не забив с позиции, с которой забить было проще, чем не забить.
И Гришка Морозов минут за 20 до конца начал так косячить, что просто беда, в одном из эпизодов в результате обреза едва не привез.
Ну и Коля Обольский- реальная боль. У парня то ли не хватает сил, то ли желания, но единоборства он проигрывал систематически и был почти бесполезен. Сто раз вспоминался Бечирай, который хоть и мажет по воротам, но цепляется за мяч впереди столько, что его отсутствие на поле было видно с первых минут.
Маркелов выглядел довольно бледно, что вызвано, вероятно, отсутствием Кирюхи.

Так что, как ни крути- и Панченко, и Бечирай в команде пока что факторы трудновосполнимые..
Павел Амурский
Павел Амурский
08 октября 2016 в 19:04
ФНЛьное динамо еле обыграло разваливающуюся кубань.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
08 октября 2016 в 19:02
Динамо с победой! Панченко поможет вернуться в премьер лигу!
нечитайло
нечитайло
08 октября 2016 в 18:56
надеялись на больше голов
eugen-han
eugen-han
08 октября 2016 в 18:23
кубань без петреску стала играть,но долги клуба из-за прихода-ухода румына при соответствующем контракте только увеличились.
EAGinLE
EAGinLE
08 октября 2016 в 17:56
Динамо с победой .
Dj.Depp
Dj.Depp
08 октября 2016 в 17:42
С победой динамики! Молодцы!
Фанат футбола .
Фанат футбола .
08 октября 2016 в 17:35
Кубань жалко. Уничтожили симпатичную и самобытную команду. Нелюди.
KaZёL
KaZёL
08 октября 2016 в 17:23
Молодцы...нужно выбираться с долбаного пердива,не место здесь нам.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ KAFA2525 (раскрыть)
08 октября 2016 в 17:19
Не снялись бы с турнира...
koldynnoga
koldynnoga
08 октября 2016 в 17:18
с побеДой !..тяжело как то даются все эти 3 очка
KAFA2525
KAFA2525
08 октября 2016 в 17:17
Более интересно выживет ли Кубань ??
ПрогульщиК
ПрогульщиК
08 октября 2016 в 17:12
Болельщиков Динамо с победой.
vampir1991
vampir1991
08 октября 2016 в 17:07
Тяжело было играть без Панченко и Бечирая, но победили. Остались вопросы к судейству по двум неназначенным пенальти в первом тайме при счете 0 - 0
Vane4ek
Vane4ek
08 октября 2016 в 17:07
Жаль Кубань...главное сохранить прописку в ФНЛ!)
Gotlib
Gotlib
08 октября 2016 в 17:07
«Динамо» минимально одолело «Кубань»
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Главное ТРИ ОЧКА,а не минимально обыграло или максимально!!!
borsch123
borsch123
08 октября 2016 в 17:05
Пенты победили воров!
Адвокат 76
Адвокат 76
08 октября 2016 в 16:59
Кубань уверенно идёт в ПФЛ, игры и футбольной мысли у этой команды на сегодняшний день просто нет.
fczpkossidspb
fczpkossidspb
08 октября 2016 в 16:55
С Победой!)
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