Джеррард попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард поблагодарил болельщиков калифорнийского клуба, намекнув на уход из команды, контракт с которой у экс-капитана сборной Англии истекает в ноябре:
«Для меня было привилегией жить в Лос-Анджелесе и играть ради великолепных болельщиков „Гэлакси“. Вы позволили мне чувствовать себя здесь как дома. Этот город и этот клуб всегда будут занимать особое место в моем сердце. Спасибо. #8».
Ранее сообщалось, что Джеррард пока не решил, где продолжит свою карьеру. Возможно, футболист повесит бутсы на гвоздь.