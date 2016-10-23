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Джеррард попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»

23 октября 2016, 09:21

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард поблагодарил болельщиков калифорнийского клуба, намекнув на уход из команды, контракт с которой у экс-капитана сборной Англии истекает в ноябре:

«Для меня было привилегией жить в Лос-Анджелесе и играть ради великолепных болельщиков „Гэлакси“. Вы позволили мне чувствовать себя здесь как дома. Этот город и этот клуб всегда будут занимать особое место в моем сердце. Спасибо. #8».

Ранее сообщалось, что Джеррард пока не решил, где продолжит свою карьеру. Возможно, футболист повесит бутсы на гвоздь.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответ Виталик ManUtd Rus (комментарий удален) (раскрыть)
07 ноября 2016 в 21:11
падают все, но не все находят силы подняться!
Die Roten
Die Roten
24 октября 2016 в 09:46
удачи в будущем
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Виталик ManUtd Rus (комментарий удален) (раскрыть)
23 октября 2016 в 12:33
Побольше Легенда,чем всякие Скоулзы,Гиггзы,Кины и КАНТОНЫ
nahan
nahan
23 октября 2016 в 11:54
Удачи Джеррарду!
Ла Лига рулит
Ла Лига рулит
23 октября 2016 в 11:39
Он уже уходит из Гэлакси а я до сих пор не верю что он ушел из Ливерпуля) Возвращайся домой,Стиви,Энфилд ждет!
Igo0rek
Igo0rek ответ Виталик ManUtd Rus (комментарий удален) (раскрыть)
23 октября 2016 в 10:56
Легенда - это не обязательно человек, увешанный медалями. У того же Микаэля Сильвестра сколько было медалей? По более чем Джеррарда, а кто о нем вспомнит через лет десять? В том то и дело, что единицы.
Klopp_OUT
Klopp_OUT
23 октября 2016 в 10:36
Надеюсь вернется в Ливерпуль
Erik15
Erik15 ответ Виталик ManUtd Rus (комментарий удален) (раскрыть)
23 октября 2016 в 09:43
лИгенда??? Иди в школу!
Faley
Faley
23 октября 2016 в 09:23
Китай!!!
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