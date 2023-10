Джеррард попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»

1477203660

23 октября 2016, 09:21

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» поблагодарил болельщиков калифорнийского клуба, намекнув на уход из команды, контракт с которой у экс-капитана сборной Англии истекает в ноябре:

«Для меня было привилегией жить в Лос-Анджелесе и играть ради великолепных болельщиков „Гэлакси“. Вы позволили мне чувствовать себя здесь как дома. Этот город и этот клуб всегда будут занимать особое место в моем сердце. Спасибо. #8».

Living in Los Angeles and playing for the great Galaxy supporters has been a privilege. You have made this place feel like home to me. This city and this club will always hold a special place in my heart. Thank you #8 Фото опубликовано Steven Gerrard (@stevengerrard) Окт 22 2016 в 6:42 PDT

Ранее сообщалось, что Джеррард пока не решил, где продолжит свою карьеру. Возможно, футболист повесит бутсы на гвоздь.