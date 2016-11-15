Саутгейту предложен контракт до 2020 года

15 ноября 2016, 08:18

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии получил предложение возглавить команду на постоянной основе. Игроки и руководство сборной выступают за сохранение специалистом своего поста. Саутгейту будет предложен контракт до 2020 года с опцией расторжения в случае провала на ЧМ-2018. Зарплата тренера составит около 2 млн евро в год.