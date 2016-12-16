Белкин избран председателем Совета директоров «Динамо»

16 декабря 2016, 13:50

Пресс-служба московского «Динамо» сообщает о том, что председателем Совета директоров клуба избран Юрий Белкин.

Данное решение было принято на первом заседании нового Совета директоров «бело-голубых».



Напомним, что до Белкина данную должность занимал Владимир Проничев.