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Белкин избран председателем Совета директоров «Динамо»

16 декабря 2016, 13:50

Пресс-служба московского «Динамо» сообщает о том, что председателем Совета директоров клуба избран Юрий Белкин.

Данное решение было принято на первом заседании нового Совета директоров «бело-голубых».

Напомним, что до Белкина данную должность занимал Владимир Проничев.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ Sem25 (раскрыть)
16 декабря 2016 в 22:24
Добрый, Семён!
Кажется всё к этому идёт. Посмотрим, скоро всё свершится.
Удачи нашему ФК,,Динамо"!!! Сегодня с ветеранами в каюте вспоминали Динамо, образца 70года. Эштреков, Еврюжихин, Маховиков, Сёмин... приняли участие в турнире в Испании, 5:0 Барсу вынесли, Эштрекова приглашали в Барселону!!!!!
Sem25
Sem25 ответ Vladimir808 (раскрыть)
16 декабря 2016 в 22:13
Добрый вечер, Владимир!
Все верно. Я тоже всем именно об этом говорю.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Sem25 (раскрыть)
16 декабря 2016 в 21:07
Привет!
Вчера поздно на ветку зашёл, про продажу пакета акций Динамо.
Я там писал, что Втб забрал все активы, вот ему, Втб и поручить содержать ФК,, Динамо" пожизненно))) Втб на 75% государственный банк, а следовательно не может же Путин разрушить Динамо!
denmig
denmig
16 декабря 2016 в 19:40
Я узнал, что у меня
Есть огромная семья!
Сиди Белкин- ш..ны сушИ!
gentlewolf
gentlewolf
16 декабря 2016 в 19:06
Белкин, такими деньгами не рискуют...
KaZёL
KaZёL
16 декабря 2016 в 18:01
Достали своими пертурбациями...
Sem25
Sem25 ответ Antjnin (раскрыть)
16 декабря 2016 в 14:06
Долго. Белкин и Федотов тоже представляют ВТБ.
Antjnin
Antjnin ответ Sem25 (раскрыть)
16 декабря 2016 в 14:04
Долго ли Титову оттуда выйти?
Sem25
Sem25
16 декабря 2016 в 13:59
Хоть Белкин, хоть Стрелкин...
Главное в другом:
В состав Совета директоров вошли:

Белкин Юрий Николаевич
Муравьев Евгений Иванович
Солдатенков Геннадий Владимирович
Титов Василий Николаевич
Федоров Сергей Алексеевич.
____________________________________________

Раз Титов(1-й зампред ВТБ) здесь, то это значит, что с ВТБ все вопросы утрясли.
ДСА
ДСА
16 декабря 2016 в 13:55
Не к добру когда председатель с такой фамилией. Белочку поймает.
4ever Ars
4ever Ars
16 декабря 2016 в 13:54
Не повезло ему...
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