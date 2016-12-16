Белкин избран председателем Совета директоров «Динамо»

Пресс-служба московского «Динамо» сообщает о том, что председателем Совета директоров клуба избран Юрий Белкин.
Данное решение было принято на первом заседании нового Совета директоров «бело-голубых».
Напомним, что до Белкина данную должность занимал Владимир Проничев.
Кажется всё к этому идёт. Посмотрим, скоро всё свершится.
Удачи нашему ФК,,Динамо"!!! Сегодня с ветеранами в каюте вспоминали Динамо, образца 70года. Эштреков, Еврюжихин, Маховиков, Сёмин... приняли участие в турнире в Испании, 5:0 Барсу вынесли, Эштрекова приглашали в Барселону!!!!!
Все верно. Я тоже всем именно об этом говорю.
Вчера поздно на ветку зашёл, про продажу пакета акций Динамо.
Я там писал, что Втб забрал все активы, вот ему, Втб и поручить содержать ФК,, Динамо" пожизненно))) Втб на 75% государственный банк, а следовательно не может же Путин разрушить Динамо!
Есть огромная семья!
Сиди Белкин- ш..ны сушИ!
Главное в другом:
В состав Совета директоров вошли:
Белкин Юрий Николаевич
Муравьев Евгений Иванович
Солдатенков Геннадий Владимирович
Титов Василий Николаевич
Федоров Сергей Алексеевич.
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Раз Титов(1-й зампред ВТБ) здесь, то это значит, что с ВТБ все вопросы утрясли.