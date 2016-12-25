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Эменике отправился в Москву для переговоров со «Спартаком»

25 декабря 2016, 12:38

Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике все ближе к переходу в «Спартак». Турецкие СМИ сообщают, что нападающий уже отправился в Москву для переговоров с руководством «красно-белых». По слухам, москвичи арендуют игрока до конца сезона с правом выкупа. «Фенербахче» хочет получить за 29-летнего нападающего 3 млн евро.

Ранее между Эменике и главным тренером «Фенербахче» Диком Адвокатом разгорелся конфликт, после чего игрок был отстранен от работы с первым составом.

В этом сезоне нападающий забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах чемпионата Турции. За «Спартак» форвард выступал с 2011 по 2013 год.

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Все комментарии
nikolah
nikolah ответ AmG1991 (раскрыть)
26 декабря 2016 в 18:01
ой всё ))
nikolah
nikolah ответ Томик (раскрыть)
26 декабря 2016 в 18:00
икай,главное не умри дружище от смеха)
AmG1991
AmG1991 ответ nikolah (раскрыть)
26 декабря 2016 в 03:16
Ты ошибся.Сейчас победа судей или ничья)
Томик
Томик ответ nikolah (раскрыть)
26 декабря 2016 в 01:00
Какое, нахрен, дерби? Не смешите. Вы что, уже свою команду в Москву перевезли? Вот любят у нас примазаться к чему нибудь как бы великому. Даже не зная значения. Вы со Сменой дерби гоняйте. И вообще: "дерби с Зенитом...". Не засну теперь, икать буду от смеха.
RDeanW
RDeanW ответ Красно Синий воин (раскрыть)
25 декабря 2016 в 23:52
ну хоть не нюхает, как ерёма с дзагоевым)
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
25 декабря 2016 в 20:37
Беда у хрюшек,ищут где дешевле,или плохо лежит,вся надежда на лапочкина и карасева ))
nikolah
nikolah ответ romarez (раскрыть)
25 декабря 2016 в 20:32
только это последняя ваша победа в Дерби,дальше уже либо мы сильнее,либо ничья)
Ко Чегара
Ко Чегара
25 декабря 2016 в 19:45
Зе,Эменике,Адриано. Будет лучшая атака в РПЛ.И еще Депай с Промесом по краям...мммм,сказка)))
ser-raul
ser-raul
25 декабря 2016 в 18:35
посмотрим! вопрос он 87. 78. или 76 года???
Красно Синий воин
Красно Синий воин
25 декабря 2016 в 17:56
Ранее между Эменике и главным тренером Фенербахче Диком Адвокатом разгорелся конфликт, после чего игрок был отстранен от работы с первым составом.
Такому игроку место только в спартаке!
loko7
loko7
25 декабря 2016 в 17:49
Двоем вместе с Зе они норм могут проламывать оборону соперника, оба мощные с техникой. Зе лучше на 2 этаже у Эма скорость. И Антоха на похвате.
Короче у Спартака лучшее нападение в РФПЛ будет.
Vector
Vector
25 декабря 2016 в 17:34
А это всё тот же Эменике??
Dlen
Dlen
25 декабря 2016 в 17:21
Кстати нормальная статистика для форварда РФПЛ)
sacha polikarpow
sacha polikarpow ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
25 декабря 2016 в 17:09
вчера я узнал что ты админ имукуку ))) , зачем забанил то там ничего такого написано не было )
sacha polikarpow
sacha polikarpow ответ SanitarForest (раскрыть)
25 декабря 2016 в 17:07
в таблицу смотри мент )))
romarez
romarez ответ nikolah (раскрыть)
25 декабря 2016 в 16:40, ред.
гордимся! знаешь почему? потому что вы, любой ценой хотели выйграть этот матч, всеми правдами и неправдами с судейками и левами пенами с удалением...полный стадик пришел поглазеть на то, как Спартак будет влетать зениту...и мы горели походу матча, но волевая победа! перекошенное от гнева, как уже писал Мигалков, у мюллера лицо и недовольство всех питерских болел, что не смогли добыть победу в этом матче!
и ты, это прекрасно понимаешь!
SanitarForest
SanitarForest
25 декабря 2016 в 16:38
глядя на футболистов которыми интересуется спартак задаюсь вопросом... эй,спартачи вы серьёзно планируете что то выиграть???))
makkie
makkie ответ Мигалков (раскрыть)
25 декабря 2016 в 16:06
Да уж, кони любят подкладывать свиней своим соперникам.
В этом году им Монако такую отыскал в лице Траоре :)))
nikolah
nikolah ответ romarez (раскрыть)
25 декабря 2016 в 16:06
когда мы уже стали чемпионами ,ну гордитесь этим)
Мигалков
Мигалков ответ makkie (раскрыть)
25 декабря 2016 в 16:01
Пуцко и Давыдов совсем не тянут пока.
Это как мы в год вылета. Зачем-то арендовали Базелюка у ЦСКА. А нужен был проверенный боец.
Гавриил
Гавриил
25 декабря 2016 в 15:59
Пусть прилетает, погуляет по Красной Площади, посидит в ресторанчике, посмотрит на зимнюю Москву, и улетает обратно...
makkie
makkie ответ Мигалков (раскрыть)
25 декабря 2016 в 15:57
Да, зимой рынки сложные всегда... но усиливаться нужно, а то осенью порой Пуцко приходилось выпускать и Давыдова от обилия травм лидеров.
Мигалков
Мигалков ответ makkie (раскрыть)
25 декабря 2016 в 15:52, ред.
Конечно футболист типа Веллитона, образца дважды лучшего бомбардира ЧР, был бы идеальным вариантом. Но где же такого взять?)
А усиливать позицию надо кровь из носа.
makkie
makkie ответ Мигалков (раскрыть)
25 декабря 2016 в 15:47, ред.
Где-то в твиттере видел, мол Эменике в шорт-листе Карреры. Удивился даже.
В Каррере есть уверенность, не спорю. Весь вопрос в том, какую он модель игры будет практиковать на весну - если 3-4-3, то Эм, пожалуй, пригодится.

И всё же хочется более голодного до побед игрока в атаку, по типу молодого Веллитона или Промеса.
Мигалков
Мигалков ответ makkie (раскрыть)
25 декабря 2016 в 15:44
Если бы сейчас в Спартаке не было Карреры, то я наверное с тобой бы согласился.
Думаю Массимо вполне по силам разбудить в Эменике футболиста.
DVOK68
DVOK68
25 декабря 2016 в 15:43
Если это слухи,то слухи хорошие...
)
I Иbragиmovиz I
I Иbragиmovиz I
25 декабря 2016 в 15:41
Че то долго он едет...никак не доедет...
makkie
makkie ответ Мигалков (раскрыть)
25 декабря 2016 в 15:39
Бесплатный только сыр в мышеловке - Эм нигде толком после Спартака не заиграл, но, что показательно, уже успел смотаться в аренду в ОАЭ - а это яркий пример, когда футболистам уже ничего не надо кроме денег. ИМХО
Ironyfan
Ironyfan ответ romarez (раскрыть)
25 декабря 2016 в 15:34
Не пались так откровенно)
romarez
romarez ответ Ironyfan (раскрыть)
25 декабря 2016 в 15:34
так и я не глухой...услышал тебя!
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