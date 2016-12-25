Эменике отправился в Москву для переговоров со «Спартаком»

25 декабря 2016, 12:38

Форвард «Фенербахче» все ближе к переходу в «Спартак». Турецкие СМИ сообщают, что нападающий уже отправился в Москву для переговоров с руководством «красно-белых». По слухам, москвичи арендуют игрока до конца сезона с правом выкупа. «Фенербахче» хочет получить за 29-летнего нападающего 3 млн евро.

Ранее между Эменике и главным тренером «Фенербахче» Диком Адвокатом разгорелся конфликт, после чего игрок был отстранен от работы с первым составом.

В этом сезоне нападающий забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах чемпионата Турции. За «Спартак» форвард выступал с 2011 по 2013 год.