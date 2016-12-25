Эменике отправился в Москву для переговоров со «Спартаком»

Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике все ближе к переходу в «Спартак». Турецкие СМИ сообщают, что нападающий уже отправился в Москву для переговоров с руководством «красно-белых». По слухам, москвичи арендуют игрока до конца сезона с правом выкупа. «Фенербахче» хочет получить за 29-летнего нападающего 3 млн евро.
Ранее между Эменике и главным тренером «Фенербахче» Диком Адвокатом разгорелся конфликт, после чего игрок был отстранен от работы с первым составом.
В этом сезоне нападающий забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах чемпионата Турции. За «Спартак» форвард выступал с 2011 по 2013 год.
Такому игроку место только в спартаке!
Короче у Спартака лучшее нападение в РФПЛ будет.
и ты, это прекрасно понимаешь!
В этом году им Монако такую отыскал в лице Траоре :)))
Это как мы в год вылета. Зачем-то арендовали Базелюка у ЦСКА. А нужен был проверенный боец.
А усиливать позицию надо кровь из носа.
В Каррере есть уверенность, не спорю. Весь вопрос в том, какую он модель игры будет практиковать на весну - если 3-4-3, то Эм, пожалуй, пригодится.
И всё же хочется более голодного до побед игрока в атаку, по типу молодого Веллитона или Промеса.
Думаю Массимо вполне по силам разбудить в Эменике футболиста.
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