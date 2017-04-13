Продажа «Милана» официально завершена

В пресс-релизе принадлежащей семье Сильвио Берлускони холдинговой компании Fininvest говорится о том, что футбольный клуб «Милан» официально перешел в руки китайских инвесторов. Если быть точнее, новые владельцы приобрели 99,9% акций клуба. Общая стоимость продажи составила 740 млн евро, сюда включены и долги итальянского клуба.

14 апреля состоится совет акционеров, на котором изберут новое руководство «Милана». Новые владельцы заявили о желании укрепить финансовый фундамент клуба и увеличить капиталовложения.

Напомним, Fininvest являлся владельцем клуба с 1986 года.