Продажа «Милана» официально завершена
Сегодня, 16:15 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
В пресс-релизе принадлежащей семье Сильвио Берлускони холдинговой компании Fininvest говорится о том, что футбольный клуб «Милан» официально перешел в руки китайских инвесторов. Если быть точнее, новые владельцы приобрели 99,9% акций клуба. Общая стоимость продажи составила 740 млн евро, сюда включены и долги итальянского клуба.
14 апреля состоится совет акционеров, на котором изберут новое руководство «Милана». Новые владельцы заявили о желании укрепить финансовый фундамент клуба и увеличить капиталовложения.
Напомним, Fininvest являлся владельцем клуба с 1986 года.
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Впрочем Барсе тоже)
Блин, лучше бы Арсенал кто-нибудь выкупил :/
Не знаю как другие, но я скучаю по таким командам как Милан, Интер, Ливерпуль и Мю.. с ними Лч намного интереснее было.
Жаль конечно, что шейхи и китайцы потихоньку покупают футбол..
ПаПа Сильвио - знает, что делает ..