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Сампаоли согласился возглавить сборную Аргентины

Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, Заграница: события, Аргентина, Сампаоли Хорхе
Сегодня, 09:52 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

После увольнения Эдгардо Баусы с поста главного тренера сборной Аргентины самую вероятную замену местная Ассоциация футбола увидела в наставнике «Севильи» Хорхе Сампаоли. Marca сообщила о том, что специалист согласился возглавить национальную команду Аргентины. Переговоры Сампаоли и Ассоциации футбола Аргентины состоятся на ближайших выходных.

Напомним, что руководство «Севильи», услышав об интересе к наставнику команды, заявило, что будет бороться за свои права.

Сумма отступных за досрочное расторжение контракта составит полтора миллиона евро. Соглашение Сампаоли с «Севильей» истекает через год.

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