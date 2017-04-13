Сампаоли согласился возглавить сборную Аргентины
Сегодня, 09:52 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник
После увольнения Эдгардо Баусы с поста главного тренера сборной Аргентины самую вероятную замену местная Ассоциация футбола увидела в наставнике «Севильи» Хорхе Сампаоли. Marca сообщила о том, что специалист согласился возглавить национальную команду Аргентины. Переговоры Сампаоли и Ассоциации футбола Аргентины состоятся на ближайших выходных.
Напомним, что руководство «Севильи», услышав об интересе к наставнику команды, заявило, что будет бороться за свои права.
Сумма отступных за досрочное расторжение контракта составит полтора миллиона евро. Соглашение Сампаоли с «Севильей» истекает через год.
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Аха-ха))
Мечта Сампаоли тренировать Месси, думаю он лучше тебя разбирается в игре...