Сампаоли согласился возглавить сборную Аргентины

После увольнения Эдгардо Баусы с поста главного тренера сборной Аргентины самую вероятную замену местная Ассоциация футбола увидела в наставнике «Севильи» Хорхе Сампаоли. Marca сообщила о том, что специалист согласился возглавить национальную команду Аргентины. Переговоры Сампаоли и Ассоциации футбола Аргентины состоятся на ближайших выходных.

Напомним, что руководство «Севильи», услышав об интересе к наставнику команды, заявило, что будет бороться за свои права.

Сумма отступных за досрочное расторжение контракта составит полтора миллиона евро. Соглашение Сампаоли с «Севильей» истекает через год.