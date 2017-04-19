Самедов: «Очень хочу стать чемпионом»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов, забивший победный мяч в ворота «Зенита» после выхода на замену во встрече 23-го тура РФПЛ (2:1), подчеркнул, что готов начинать матч на скамейке запасных ради интересов команды:

«Почему второй тур подряд не попал в стартовый состав? Да нормально всё. „Спартак“ – сильная, хорошо укомплектованная команда, в которой есть ротация. Всегда говорил, что прихожу помогать коллективу, – это самое главное, очень хочу стать чемпионом. Интересы команды важнее. Надо выйти на замену – делаю это.

Тренер всегда указывает, что в команде все футболисты важны. Мы исходим из того, с кем встречаемся, Массимо выбирает состав. Все хотят играть постоянно, я не исключение, тем более привык проводить все 90 минут. Но главное – интересы команды.

Плановой ли была замена в матче с „Зенитом“? Меня в перерыве отправили разминаться, потом подозвали, объяснили некоторые тактические моменты – и всё, пошёл на поле».