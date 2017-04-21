Р. де Бур: «„Барселона“ действует более командно, чем „Реал“»
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рональд де Бур поделился ожиданиями от Эль Класико и отметил, что «Барселона» действует более слаженно, чем «Реал»:
«Лучшие футболисты мира играют в испанских клубах. В последние годы испанские команды доминируют в Лиге чемпионов, особенно „Реал“ и „Барселона“, где играют лучшие игроки мира - Роналду и Месси.
„Реал“ и „Барса“ находятся в хорошей форме, силы равны. „Сливочные“ в этом сезоне очень стабильны, у них нет спадов, хотя и не сказать, что они играют идеально, но они стабильны. Они могут забить в любой атаке.
„Барселона“ действует более командно. Они лучше знают, как они хотят играть».
Напомним, что накануне Эль Класико витрину одного из магазинов Барселоны украсило граффити с изображением главных звезд «Реала» и «Барселоны» - Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
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