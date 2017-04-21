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Граффити целующихся Месси и Роналду появилось на одной из улиц Барселоны

Матч: РеалРеал-:-БарселонаБарселона
Начало матча: 23.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Месси Лионель, Роналду Криштиану
Сегодня, 09:45 | Источник: observador.pt | Фото: твиттер Noticias de Portugal‏ | Редакция: Антон Белюсь

Накануне Эль Класико витрину одного из магазинов Барселоны украсило граффити с изображением главных звезд «Реала» и «Барселоны» - Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Автором работы «Love is Blind» («Любовь слепа») стал райтер Tvboy, который решил взглянуть на не самые теплые взаимоотношения между португальцем и аргентинцем под другим углом.

Напомним, что матч «Реала» и «Барселоны», который состоится 23 апреля в Мадриде, обслужит судейская бригада во главе с Алехандро Эрнандесом.

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