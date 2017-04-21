Граффити целующихся Месси и Роналду появилось на одной из улиц Барселоны

Накануне Эль Класико витрину одного из магазинов Барселоны украсило граффити с изображением главных звезд «Реала» и «Барселоны» - Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Автором работы «Love is Blind» («Любовь слепа») стал райтер Tvboy, который решил взглянуть на не самые теплые взаимоотношения между португальцем и аргентинцем под другим углом.

#observador Ronaldo e Messi beijam-se nas ruas de Barcelona… em grafitti: "Love is blind… https://t.co/JMh4un2fHy — Noticias de Portugal (@news_portugal) 20 апреля 2017 г.

Напомним, что матч «Реала» и «Барселоны», который состоится 23 апреля в Мадриде, обслужит судейская бригада во главе с Алехандро Эрнандесом.