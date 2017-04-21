Граффити целующихся Месси и Роналду появилось на одной из улиц Барселоны
Сегодня, 09:45 | Источник: observador.pt | Фото: твиттер Noticias de Portugal | Редакция: Антон Белюсь
Накануне Эль Класико витрину одного из магазинов Барселоны украсило граффити с изображением главных звезд «Реала» и «Барселоны» - Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Автором работы «Love is Blind» («Любовь слепа») стал райтер Tvboy, который решил взглянуть на не самые теплые взаимоотношения между португальцем и аргентинцем под другим углом.
Напомним, что матч «Реала» и «Барселоны», который состоится 23 апреля в Мадриде, обслужит судейская бригада во главе с Алехандро Эрнандесом.
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И вопросов бы не возникло.
Рисовать даже можно было бы с натуры.
Мечты его.