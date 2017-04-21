Рейтинг@Mail.ru

Миранчук: «Хотим показать интересный футбол в матче с „Амкаром“»

Матч: ЛокомотивЛокомотив-:-АмкарАмкар
Начало матча: Завтра, 16:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Миранчук Алексей
Сегодня, 22:46 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ с «Амкаром».

«Наконец нам удалось продвинуться в турнирной таблице. Было потеряно немало очков, но улучшения в весенней части налицо. И нам надо двигаться дальше. Хотим показать интересный футбол в субботу. И ждем болельщиков на стадионе.

„Амкар“ не так много пропускает, отличается организованной обороной. Об этом наверняка пойдет речь на теоретическом занятии накануне матча. Считаю, что на выезде „Амкар“ выглядит менее уверенно, чем в Перми. Мы должны проявить упорство и добиться победы».

В последнем туре чемпионата России «железнодорожники» разгромили тульский «Арсенал» (3:0).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Павлюченко 13
Кандидаты в сборную на Кубок конфедераций. Часть вторая
Блогер «Соккер.ру» Павлюченко 13 представляет вторую часть кандидатов в сборную России. Встречайте стабильных претендентов и новые лица.
Комментариев: 3
03:13 Самедов: «Болельщики говорили: „Спасибо, что вернулся в „Спартак““» 16
Вчера
22:14 Агент: «Измайлов хотел бы сыграть на ЧМ-2018» 19
Александр Чистяков
Кто может покинуть РФПЛ летом?
Сезон близится к завершению, а трансферная пора приближается. «Соккер.ру» называет видных футболистов, которые могут покинуть чемпионат России грядущим летом.
Комментариев: 22
06:30 Ильин: «На матч с „Зенитом“ есть просто запредельная мотивация» 17
04:51 Заболотный: «Не важно, кто играет против „Урала“ – „Зенит“, „Спартак“ или кто-то ещё» 18
19 апреля 2017
06:08 Самедов: «Очень хочу стать чемпионом» 78
18 апреля 2017
16:58 Официально ЦСКА продлил контракт с Олейниковым 20
14:32 Джанашия: «Ел собачье мясо и скинул 8 килограмм за неделю» 46
03:54 Глушаков: «Уже не обращаю внимания на то, как „Зенит“ обвиняет судейство» 33
все материалы по этой теме
Турниры