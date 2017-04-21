Миранчук: «Хотим показать интересный футбол в матче с „Амкаром“»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ с «Амкаром».

«Наконец нам удалось продвинуться в турнирной таблице. Было потеряно немало очков, но улучшения в весенней части налицо. И нам надо двигаться дальше. Хотим показать интересный футбол в субботу. И ждем болельщиков на стадионе.

„Амкар“ не так много пропускает, отличается организованной обороной. Об этом наверняка пойдет речь на теоретическом занятии накануне матча. Считаю, что на выезде „Амкар“ выглядит менее уверенно, чем в Перми. Мы должны проявить упорство и добиться победы».

В последнем туре чемпионата России «железнодорожники» разгромили тульский «Арсенал» (3:0).