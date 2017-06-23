«Факел» подписал защитника и двух хавбеков

Состав воронежского «Факела» пополнили ещё три новых футболиста. Новичками «Факела» стали защитник Андрей Семёнов из «Сокола» (26 матчей, 2 гола) и полузащитники Евгений Ушаков из ижевского «Зенита» (24 матча, 3 гола) и Ника Чхапелия, принадлежавший «Тосно» (6 матчей), а заканчивавший прошедший сезон в нальчикском «Спартаке» (2 матча).

Напомним, недавно контракты с клубом из Воронежа подписали 8 футболистов.