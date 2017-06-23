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«Факел» подписал защитника и двух хавбеков
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: трансферы, Факел, Ушаков Евгений, Чхапелия Ника, Семенов Андрей
Сегодня, 06:56 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Павел Молочный
Состав воронежского «Факела» пополнили ещё три новых футболиста. Новичками «Факела» стали защитник Андрей Семёнов из «Сокола» (26 матчей, 2 гола) и полузащитники Евгений Ушаков из ижевского «Зенита» (24 матча, 3 гола) и Ника Чхапелия, принадлежавший «Тосно» (6 матчей), а заканчивавший прошедший сезон в нальчикском «Спартаке» (2 матча).
Напомним, недавно контракты с клубом из Воронежа подписали 8 футболистов.
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