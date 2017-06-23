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Экс-защитник «Урала» Новиков стал игроком «Енисея»
Сегодня, 05:57 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Павел Молочный
Защитник Александр Новиков, покинувший «Урал» после сезона-2016/17, подписал контракт с красноярским «Енисеем». Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на два года.
В минувшем сезоне Новиков сыграл 17 матчей в РФПЛ и получил 2 жёлтые карточки.
Напомним, недавно в «Енисей» из «Тосно» перебрался нападающий Александр Кутьин.
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