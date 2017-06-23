Экс-защитник «Урала» Новиков стал игроком «Енисея»

Защитник Александр Новиков, покинувший «Урал» после сезона-2016/17, подписал контракт с красноярским «Енисеем». Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на два года.

В минувшем сезоне Новиков сыграл 17 матчей в РФПЛ и получил 2 жёлтые карточки.

Напомним, недавно в «Енисей» из «Тосно» перебрался нападающий Александр Кутьин.