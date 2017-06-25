Видаль: «Не вижу ничего особенного в игре против Роналду»

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль заявил, что команда готова ко встрече со сборной Португалии в полуфинале Кубка Конфедераций-2017.

«В том, что будем играть против Роналду, ничего особенного нет. Просто очень хорошо, что мы будем выступать в полуфинале такого замечательного турнира. Надеемся, что с португальцами наша команда покажет высокий результат. Да, Криштиану – футболист высочайшего класса, но мы играем не только против него.

Наша цель - выиграть турнир. Приложим все силы для этого», - сказал Видаль.