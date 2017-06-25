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Видаль: «Не вижу ничего особенного в игре против Роналду»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Чили, Португалия, Видаль Артуро, Роналду Криштиану
Вчера, 23:09 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль заявил, что команда готова ко встрече со сборной Португалии в полуфинале Кубка Конфедераций-2017.

«В том, что будем играть против Роналду, ничего особенного нет. Просто очень хорошо, что мы будем выступать в полуфинале такого замечательного турнира. Надеемся, что с португальцами наша команда покажет высокий результат. Да, Криштиану – футболист высочайшего класса, но мы играем не только против него.

Наша цель - выиграть турнир. Приложим все силы для этого», - сказал Видаль.

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