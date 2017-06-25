«Динамо» сыграло вничью с «Ваккером»

«Динамо» на своем сборе в Австрии сыграло вничью с местным «Ваккером». «Бело-голубые» некоторое время вели в счете с разницей в 2 мяча, но затем дважды пропустили буквально за пару минут.

«Динамо» - «Ваккер» - 2:2 (2:0)

Голы : Бечирай 3, Ионов 37 — Габриэл 64 (пен), Йилмаз 65.

«Динамо»: Шунин (Нарубин 46), Козлов (Ненахов 46), Хольмен (Калугин 46), Белоруков (Евгеньев 60), С.Терехов (Морозов 46), Катрич (Темников 46), Соснин (Соу 46), Панченко (Сапета 46), Ионов (Ташаев 46), Бечирай (Погребняк 46), Луценко (Кузьмин 46).

Ранее москвичи переиграли болгарский «Черноморец».