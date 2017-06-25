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«Динамо» сыграло вничью с «Ваккером»
Вчера, 21:10 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Динамо» на своем сборе в Австрии сыграло вничью с местным «Ваккером». «Бело-голубые» некоторое время вели в счете с разницей в 2 мяча, но затем дважды пропустили буквально за пару минут.
«Динамо» - «Ваккер» - 2:2 (2:0)
Голы: Бечирай 3, Ионов 37 — Габриэл 64 (пен), Йилмаз 65.
«Динамо»: Шунин (Нарубин 46), Козлов (Ненахов 46), Хольмен (Калугин 46), Белоруков (Евгеньев 60), С.Терехов (Морозов 46), Катрич (Темников 46), Соснин (Соу 46), Панченко (Сапета 46), Ионов (Ташаев 46), Бечирай (Погребняк 46), Луценко (Кузьмин 46).
Ранее москвичи переиграли болгарский «Черноморец».
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С хорошей игрой динамовцы.
Чем и удивил..)
Будем надеется, что станет нашим "Канте" . Опорник качественный нужен позарез. Ибо больше даже не знаю, на кого надеется)) Да и на фланг защитник нужен.
Ионов вновь "стоял" ?))
У Соу пока что грубости больше, чем разума, но это первый его матч..
Видали, как Ионов в ЦСКА научился голы забивать, удачи ему за Динамо))