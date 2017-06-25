Тимо Вернер признан лучшим игроком матча Германия - Камерун

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер стал лучшим игроком матча группового этапа Кубка Конфедераций-2017 между сборными Германии и Камеруна (3:1). Вернер отметился в матче двумя забитыми голами.

Напомним, что сборная Германии благодаря победе над командой Камеруна заняла первое место в своей группе и в полуфинале турнира встретится с Мексикой.