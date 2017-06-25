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Тимо Вернер признан лучшим игроком матча Германия - Камерун

Матч: ГерманияГермания3 : 1КамерунКамерун
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Вернер Тимо
Сегодня, 20:13 | Редакция: Максим Коджеспиров

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер стал лучшим игроком матча группового этапа Кубка Конфедераций-2017 между сборными Германии и Камеруна (3:1). Вернер отметился в матче двумя забитыми голами.

Напомним, что сборная Германии благодаря победе над командой Камеруна заняла первое место в своей группе и в полуфинале турнира встретится с Мексикой.

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