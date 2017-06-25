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Определились пары полуфиналистов Кубка Конфедераций
Сегодня, 20:02 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились полуфиналисты Кубка Конфедераций.
28 июня в Казани состоится встреча Португалия - Чили, а 29 июня в Сочи сыграют Германия и Мексика. Оба поединка начнутся в 21:00 мск.
2 июля состоится матч за третье место на московском стадионе «Открытие-Арена», а также финал на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.
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