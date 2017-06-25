Рейтинг@Mail.ru

«Ахмат» разгромил «Вёргль», Балай сделал хет-трик

Соккер.Ру // Россия: события, Ахмат, Вёргль
Сегодня, 20:16 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В контрольном матче на своем австрийском сборе «Ахмат» разгромил местный «Вергль» (5:1). В первом тайме по голу забили Раванелли и Резиуан Мирзов, а во второй половине игры хет-триком выстрелил Беким Балай.

28 июня «Ахмат» сыграет с австрийским «Зальцбургом».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:57
ответ пользователю Ironyfan (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:48
ответ пользователю ARMENIAN (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:46
ответ пользователю вoлгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:45
ответ пользователю Морозовский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:43, редактировал Сегодня 20:44
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:32
ответ пользователю piercman (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 20:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:31
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 20:30, редактировал Сегодня 20:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:29
ответ пользователю serjinhо (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:27, редактировал Сегодня 20:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:25, редактировал Сегодня 20:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:13 Тимо Вернер признан лучшим игроком матча Германия - Камерун 3
20:02 Определились пары полуфиналистов Кубка Конфедераций 19
19:20 ЦСКА завершил первый сбор 4
18:56 ЦСКА предоставит Акинфееву время для отдыха и восстановления 30
17:21 Фото Кокорин и Дзюба оставили послание в Instagram 305
17:16 К ЧМ-2018 возле «Казань Арены» откроют выставку о спорте Татарстана 2
17:05 Германия - Камерун: стартовые составы 5
11:02 Смолов и Газинский скоро присоединятся к «Краснодару» на сборе в Австрии 5
10:21 Сочинская выдра предсказала ничью Германии и Камеруна 24
Станислав Горин
Был, есть и будет. Как лимит поднял сборную России
После одиннадцати лет лимита «Соккер.ру», суммируя факты и цифры, считает победы и успехи вечно молодой сборной, воскрешенной ограничениями.
Комментариев: 41
все материалы по этой теме
Турниры