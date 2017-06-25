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«Ахмат» разгромил «Вёргль», Балай сделал хет-трик
Сегодня, 20:16 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В контрольном матче на своем австрийском сборе «Ахмат» разгромил местный «Вергль» (5:1). В первом тайме по голу забили Раванелли и Резиуан Мирзов, а во второй половине игры хет-триком выстрелил Беким Балай.
28 июня «Ахмат» сыграет с австрийским «Зальцбургом».
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