«Анжи» оказался сильнее румынской «Астры»

«Анжи» на сборах в Словении обыграл румынскую «Астру» со счетом 2:1. Отметим, что встреча была прервана примерно на 10 минут из-за грозы.

«Анжи» - «Астра» - 2:1 (1:0)

Голы у «Анжи» : Хубулов 37 (пен), Фибел 69.

«Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Фибел, Хубулов (Кацаев 45), Брызгалов, Чайковский (Афонин 45), Карасев (Оха 72), Мамтов (Липартия 45), Маркелов (Сергеев 65), Яковлев, Долгов (Базелюк 15. Ханджич 62).