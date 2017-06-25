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«Анжи» оказался сильнее румынской «Астры»

Матч: АнжиАнжи2 : 1АстраАстра
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события
Вчера, 21:31 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Анжи» на сборах в Словении обыграл румынскую «Астру» со счетом 2:1. Отметим, что встреча была прервана примерно на 10 минут из-за грозы.

«Анжи» - «Астра» - 2:1 (1:0)
Голы у «Анжи»: Хубулов 37 (пен), Фибел 69.

«Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Фибел, Хубулов (Кацаев 45), Брызгалов, Чайковский (Афонин 45), Карасев (Оха 72), Мамтов (Липартия 45), Маркелов (Сергеев 65), Яковлев, Долгов (Базелюк 15. Ханджич 62).

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