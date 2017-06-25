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«Анжи» оказался сильнее румынской «Астры»
Вчера, 21:31 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Анжи» на сборах в Словении обыграл румынскую «Астру» со счетом 2:1. Отметим, что встреча была прервана примерно на 10 минут из-за грозы.
«Анжи» - «Астра» - 2:1 (1:0)
Голы у «Анжи»: Хубулов 37 (пен), Фибел 69.
«Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Фибел, Хубулов (Кацаев 45), Брызгалов, Чайковский (Афонин 45), Карасев (Оха 72), Мамтов (Липартия 45), Маркелов (Сергеев 65), Яковлев, Долгов (Базелюк 15. Ханджич 62).
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Или войдите через
плеймейкером и двумя крайками,и двумя столбами впереди,
значит выходит,играем в три защитника,один из хавов
на подстраховке дефов.....ну пока что вроде так получается )
железобетон : Афонин,,.Паном...Гулиев...Брызгалов...Гасанов....)
И напов как понимаю..аж шестеро,что-то может и выйдет )
осталось вопрос с центрдефом решить,а то как понимаю,
Удалый с Фибелом будет,вратарь основа и кто плеймейкер,
так и не понял....может Чайковского все же наигрывают )
Хотя и не самое важное. Главное-наиграть состав и поймать свою игру.
Липартия Джаба- бывший атакующий хавбек Зари,видимо на просмотре у нас....
Ханджич ? ) Если Харис,босниец - неплохо....кто есть Сергеев и Оха....тайна с мраком )