Новичок «Ростова» Майер: «Постараюсь бороться на поле, как Макгрегор в ринге»

Полузащитник «Ростова» Жан Майер, который недавно подписал трёхлетний контракт с клубом, отметил, что он не против сравнений его с популярным бойцом смешанных боевых искусств Конором Макгрегором:

«Очень многие люди говорили, что я похож на Макгрегора. Он мой кумир в UFC, и я не против, что нас сравнивают. Постараюсь бороться на поле так, как Конор делает это в ринге».