Рейтинг@Mail.ru

Новичок «Ростова» Майер: «Постараюсь бороться на поле, как Макгрегор в ринге»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Ростов, Майер Жан
Сегодня, 02:18 | Источник: Твиттер ФК "Ростов" | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Ростова» Жан Майер, который недавно подписал трёхлетний контракт с клубом, отметил, что  он не против сравнений его с популярным бойцом смешанных боевых искусств Конором Макгрегором:

«Очень многие люди говорили, что я похож на Макгрегора. Он мой кумир в UFC, и я не против, что нас сравнивают. Постараюсь бороться на поле так, как Конор делает это в ринге».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 02:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
20:44 Агент: «Бауэр проверяет, имеет ли право на российское гражданство» 4
18:43 «Локомотив» готов помочь Ари в получении российского гражданства 6
15:41 Молло: «„Зенит“ способен выиграть с Манчини чемпионат и Лигу Европы» 65
05:19 Нобоа: «В команде Манчини все равны» 17
26 июня 2017
15:06 Нобоа: «Манчини, как и Бердыев, – тренер­-победитель» 74
00:23 Кришито: «Я остаюсь в „Зените“» 51
23 июня 2017
15:28 Нету: «Возможности пообщаться с Манчини пока не было» 24
21 июня 2017
05:35 Жонатас: «Постепенно привыкаем к требованиям Бердыева» 13
02:57 Соу: «„Динамо“ – великий клуб, это накладывает на меня большую ответственность» 28
17 июня 2017
02:39 Торже: «„Ахмат“ должен думать о первом месте в РФПЛ» 18
все материалы по этой теме
Турниры