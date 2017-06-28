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Новичок «Ростова» Майер: «Постараюсь бороться на поле, как Макгрегор в ринге»
Сегодня, 02:18 | Источник: Твиттер ФК "Ростов" | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Ростова» Жан Майер, который недавно подписал трёхлетний контракт с клубом, отметил, что он не против сравнений его с популярным бойцом смешанных боевых искусств Конором Макгрегором:
«Очень многие люди говорили, что я похож на Макгрегора. Он мой кумир в UFC, и я не против, что нас сравнивают. Постараюсь бороться на поле так, как Конор делает это в ринге».
Наш новичок @zanmajer дал интервью ROSTOV TV 📺
Завтра - полная версия 💪🏼#мыростов #UFC pic.twitter.com/8X1s8iZSkk
— Football Club Rostov (@rostovfc) 27 июня 2017 г.
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