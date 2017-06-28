«Рома» желает приобрести Деулофеу

«Рома» по-прежнему ищет возможность заполнить пробел в атакующей линии после ухода Мохамеда Салаха в «Ливерпуль». Ранее «джаллоросси» желали заполучить форварда «Сассуоло» Доменико Берарди, однако сейчас полностью переключились на нападающего Жерара Деулофеу, сообщают итальянские СМИ.

Последние шесть месяцев испанский футболист провел в «Милане» на правах аренды, где забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи за 17 матчей. Сообщается, что Деулофеу более доступный игрок для «волков», чем Берарди, да и агент Доменико ранее отмечал, что «Рома» является для его подопечного подходящим вариантом.